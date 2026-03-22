「收逾亿赡养费港姐」撞样袁嘉敏  妆容被批老土一部位出晒事？ 晚会大反击夸张上围任睇

现年34岁的2014年港姐季军何艳娟（Katherine），近年凭著传闻中的3亿天价赡养费，成功跻身上流社会，过著人人称羡的富贵生活。但早前她于香港街头被网民捕获，当时的打扮却惨遭网络围剿，批评妆容穿搭「非常老土」，更指她撞样性感女星袁嘉敏。但事隔不久，何艳娟在「慧妍雅集44周年慈善筹款晚会2026」上以一套超性感战衣成功绝地反击，艳压全场。

何艳娟街头打扮惹负评

从早前网民于户外拍到的影片可见，何艳娟身穿一件色彩斑斓的V领碎花长袖裙，梳著简单的马尾。虽然她对著镜头展露甜美笑容，但其妆容和整体造型却引来大量负评。网民毫不留情地批评：「非常老土妆容，穿搭」、「十年前流行的」。更有人直指「她的眉毛怎样了」，指「看起来像两根鼻涕一样」。其中，不少人认为她与近日卖性感相掘金的袁嘉敏有几分相似，笑称「袁嘉敏的亲戚？」。

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何艳娟晚宴骚极立体身材

面对网络上的种种批评，何艳娟懒理闲言闲语，日前于「慧妍雅集44周年慈善筹款晚会2026」上盛装出席，誓要以最佳状态示人。当晚，她穿上一袭纯白色缎面挂颈式超低胸晚装，完美展现出她极具压迫感的丰满上围和立体身材，设计简洁却极度吸睛，让粉丝看得目不转睛。

何艳娟压倒梁超怡陈熙蕊？

在与前港姐季军梁超怡，以及「麦明诗哎呀大嫂」陈熙蕊的合照中，何艳娟更是尽显优势。虽然梁超怡与陈熙蕊同样悉心打扮，分别以闪烁的蓝色和绿色晚装示人，但在身高和身材曲线上，何艳娟似乎略胜一筹，轻松成为全场焦点，成功扳回一城。

何艳娟传获3亿赡养费 晋身上流圈

出身单亲家庭的何艳娟，23岁参选港姐夺得季军后入行。2018年，她闪嫁比自己年长40岁、身家达30亿的澳博营运总裁吴志诚，但这段婚姻仅维持了8个月便宣告结束，盛传何艳娟获得了高达3亿港元的赡养费。离婚前夕，她更被拍到与身家200亿的已故知名教育家陈树渠长子陈燿璋在派对上举止亲密，惟恋情亦迅速告吹。恢复单身后，何艳娟的生活反而更加奢华，不仅时常配戴百万名表，更频繁周游列国叹世界。2020年离开TVB后，她转向积极参与慈善活动，频繁现身上流社交场合，持续活跃于名流圈中。

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