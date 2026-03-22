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周国贤学养生护头发 为「25+英皇群星演唱会」强化体能 想与万人共舞带来欢乐

影视圈
更新时间：14:15 2026-03-22 HKT
发布时间：14:15 2026-03-22 HKT

周国贤、黎展峰及邓小巧今晚（21日）一起到将军澳电视城为《博爱欢乐传万家》演出。

周国贤笑言弹结他不敢举起手

加盟英皇后周国贤笑指，现在开始在拣歌上要为自己定下限期，因为他手上有近60首歌存货，都可以用远古时代来形容，当年创作的歌曲较为活泼及年青，现在重听发觉有很多首也可以拿来用，当然要重新整理以及重新弹奏过，加入现在的风格，所以近日经常一边跑步一边听歌。问他是否仍继续减磅？周国贤表示，自己也不敢减得太瘦，现在开始学习养生，不时煲黑豆及黑芝麻汤来饮，他笑言：「因为男人头发很重要，（出现脱发吗？）不是，是预先滋补，（你最怕的是脱发吗？）不是，只是搏一搏腋下的毛浓密一点，所以我弹结他时也不会做举起手的动作。哈哈！」

周国贤相隔一年多再登大舞台

此外，问他可有为公司「25+英皇群星演唱会」作准备？周国贤表示，已开始要强化自己体能，因为一年多没有在大型场地演出过，走上这么大的舞台也会有点紧张，所以先要做好体能上的准备，问他演唱会上想与谁合作？他笑言：「我想与万人共舞，应该会为大家带来无限欢乐，还是不好了，因为我出名是影子舞及慢四拍。哈哈！」

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