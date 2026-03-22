梁汉文拍内地综艺每日只睡4小时 病倒险失声三管齐下成功演出 与Big Four少联络5月马拉巡唱暂定终点站

梁汉文（Edmond)、太极乐队、钟镇涛、林晓培、车婉婉、周国贤、邓小巧、胡鸿钧、冯熙燮、柯雨霏、胡子贝及冼奕瑜等联同6位主持包括森美、麦美恩、陈庭欣、阮浩棕、陈懿德和黄建东昨晚（21日）到将军澳电视城为《博爱欢乐传万家》演出。

Edmond觉得内地综艺好玩又刺激

Edmond受访时声音带点沙哑，他解释日前在淅江拍摄一个比赛模式的综艺节目，10日内拍摄流程极为紧密，每日只能睡3至4小时，在睡眠不足加上当地天气变化大，从开始和暖慢慢变得很冷及下雨，他怀疑冷伤了气管，前天登上航班返港时不停咳嗽担心唱不到歌，于是吃止痛药、中药汤包和日本的感冒冲剂，在三管齐下后成功开声及止咳。而该内地综艺节目快将推出，他于4及5月还要继续拍摄工作，他称，拍摄内地综艺过程真的很辛苦，但却觉得好玩又刺激。

Edmond恭喜谭辉智、罗启豪上红馆

问到苏永康的情况可有影响Big Four演唱会巡演计划？Edmond表示，完成美国站3场演出后，下站将于5月在马来西亚举行，暂时马拉站可能是终点站。至于知否好友许志安可有举行个人演唱会的打算？他表示，之前自己工作一直忙碌，与Big Four兄弟也少联络，这次回港有空也想与大家聚会见面。此外，谭辉智和罗启豪踏上红馆开骚引起网民两极热议，Edmond觉得这是好事，对歌手来说上红馆是一个重要里程碑，做完红馆视野会不一样，他在红馆演出过后学懂了很多事情。他说：「恭喜他们二人踏上重要的舞台。」