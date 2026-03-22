姜涛自认「求其王」羡慕队友拍外语剧 Anson Lo被嫌太慢冇份同阿佘打麻将 认系「小薯」任何合前辈都想合作

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）、姜涛、李骏杰（Jeremy）等昨晚（21日）出席慈善骚「Cantopop 321慈善演唱会」。姜涛与AL完骚后受访，对于今次可跟不同歌手合作，两人都表示很有新鲜感，AL指今次是首次跟Gin Lee前辈合作跳唱，排练时很快手，所以也很开心。问到姜涛是否刻意选唱《等》？他指也有花心思去选歌，自己之前也唱过，这首歌自己也喜欢，而自己和妈妈也很喜欢陈百强，提到曾批评过他的王晶日前也批陈百强歌艺音域窄，姜涛说：「有啲咁嘅事？几时嘅事？冇了解过！」

AL跟木村光希倾食嘢

提到AL客串将在6月播出的英语剧《The Season》，他指剧中是做返自己：「呢个系一个虚构角色，里面我系一个成熟小小、好多名人friend，好有经验嘅歌手。」AL又指剧中跟木村光希有两场对手戏：「好开心嘅𠮶两场，因为有啲亲密，讲吓自己挣扎紧啲乜，有少少感觉系大家好似有好感但又唔会太多，所以排戏𠮶阵都攞个balance，唔好做多咗。」至于戏外，他笑指与光希倾食嘢，因自己在拍摄期间也没有进食，所以很想了解对方吃什么，而他指光希什么都吃。AL坦言今次是首次以全英文演出，不过自己没很多对白，戏份亦不多：「最主要系跳舞𠮶场，同Marf及林嘉欣前辈有少少跳舞嘅成分，𠮶 part 都几得意因为系类似好似Broadway同musical 咁嘅感觉。」问到AL若再有机会，想跟谁合作？AL即称自己只是「小薯」，而知道AL喜欢BLACKPINK的姜涛即指是Jisoo ，指对方刚有剧，AL听后即说：「我唔够胆啦，唔会谂呢样嘢，（任何前辈都想合作？）我呢啲小薯有机会都一试，边个都好。」姜涛即搭嘴提起Stanley（邱士缙），AL即笑指Stanley是香港大前辈，也是Viu TV影帝及电影界的超级新星，而姜涛再提议Edan（吕爵安），更指对方也是超级大新星及大影帝，而他也表示羡慕AL可拍外语剧，因自己一向不擅长讲英文，好想学好英文，问到姜涛自己是否也有称号，他则笑指自己是「求其王」。

Anson Lo称打麻雀要先锻炼

刚完成英国巡回演唱会的姜涛又自爆未为MIRROR团歌录音，应会在完成巡回后才录音，至于有网民发现他头顶头发分界线太明显，疑似用发片，担心他有脱发问题，姜涛最初笑言经常夹发也有机会有，之后反问食什么保养？而AL也帮口解围指是头顶的「转」。另外，提到MIRROR成员Jeremy、Jer和Edan早前相约佘诗曼打麻雀，问到AL为何没有参与？他即说：「我渣，我未去到𠮶个Level可以同大家打牌，（你输俾佢哋？）我渣，但我赢钱，佢哋唔会侵我玩住，因为成日觉得我打得慢，同埋我唔造牌，我听唔明佢哋𠮶啲花式，终有一日，我锻炼吓先！」