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《欢乐今宵》经典反派张午郎近况曝光 曾跟周星驰合作 第一期训练班毕业曾勇闯荷里活

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-22 HKT
发布时间：13:00 2026-03-22 HKT

71岁的林建明入行逾半世纪，是邵氏电影公司第一期训练班学员，同届有黄元申、傅声、李修贤、米雪等。林建明前日在FB晒出旧合照透露：「近两年我们开了一个邵氏 & TVB 第一期训练班同学的群组」，又呼吁「我们第一期的同学们可以主动联络我们加入群组」。

林建明开群组邀训练班同学加入

林建明分享一张多达38人在邵氏厂房门外拍摄的大合照，相信是第一期训练班的全体照片，林建明表示已加入群组的同学有莫如欧、李修贤、刘纬文、米雪、郭锋、何广伦、关伟伦、张淑仪、张午郞、王赞先、金兴贤等。

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不少网民对第一期训练班的台前幕后感到关心，有网民留言问张午郎近况：「张五（午）郎又是个导演，武功相当，我的偶像」、「个阵时演杀手，我最钟意张午郎，我细佬就钟意陈惠敏，而家谂返起都好笑」、「以前觉得张午郎好有型！大只又打得！但唔知点解忽然冇晒影」，林建明回复网民透露张午郞在内地：「有影，在内地，稍后约他共聚。再俾相你睇」。

张午郎首位港产「特摄英雄」

张午郎有指出生于1957年，是第一期TVB艺员训练班毕业生，约在90年代转做幕后，弟弟为成家班成员张耀华。张午郎活跃于70至90年代，以健硕身型和武打功底著称，曾在多部经典动作片中演反派角色，是香港电视史上首位「特摄英雄」的饰演者，1976年播出的《银光2000》在《欢乐今宵》时段内播放，正是由张午郎饰演「银光侠」。

张午郎曾到荷里活工作

张午郎身兼演员、导演、武术指导、潜水教练等多职，作品有《A计划》、《警察故事续集》，以及荷里活电影《李小龙传》等，在法国电影《怒之拳》中饰演黑帮恶棍。张午郎于1990年电影《无敌幸运星》中担任水底摄影工作。张午郎近年常在内地，数年前曾曝光近照，一头长卷发大叔味浓。

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