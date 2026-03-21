慧妍雅集晚宴历代港姐云集朱玲玲高贵现身 杨思琦「胸」战陈茵媺 亚姐林宝玉「踩场」

「慧妍雅集44周年慈善筹款晚会2026」今晚（21日）在尖沙咀举行，多位慧妍雅集会员包括朱凯婷、刘倩婷、陈茵媺、陈法蓉、朱玲玲、王君馨、曹敏莉、向海岚、王爱伦、刘倩婷、庄思明、岑杏贤、宋宛颖、杨思琦、及梁超怡等出席。

黄博任慈善晚宴演出嘉宾

慧妍雅集会长朱凯婷表示，今年秉持着心灵健康这个宗旨，希望今晚这个大型筹款活动不设上限筹得更多善款，所以特别邀请黄博担任慈善晚宴演出嘉宾。黄博表示过往一直有关注慧妍雅集的慈善活动，这次很开心获邀演出，事前与朱凯婷商议后，决定选唱一曲《Colors of the Wind》，为大家带出混乱的感觉。

问黄博听到谭辉智与罗启豪登上红馆的感觉？黄博表示《中年好声音》头两位歌手杀入红馆，真的替他们开心，很想到现场支持和感受他们的演出。朱凯婷即对黄博说：「若你杀入红馆，我们慧妍雅集全体会入场支持你。」杨思琦则开心表示继去年尾推出歌曲后，刚于2月推出新歌《用我的青春换她幸福》。

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陈茵媺女儿有设计天份

有份担任慧妍雅集委员的陈茵媺，穿上高贵晚礼服出席，出门前被钟意扮靓又钟意扮公主的女儿问道：「何时才能到我有这机会？」由于女儿要准备考试，老公陈豪在家中看管她做功课。

陈茵媺又开心透露今年的利是封由女儿设计，女儿遗传父母的画画天份，除了让女儿发挥创意之外，这也是新年送给人家的心思和心意。问到两个儿子可有呷醋？陈茵媺说：「没有，他们说不要设计，二人宁愿去打波。」

陈茵媺生日想二人世界

不足两星期便是陈茵媺的45岁生日，她表示想和老公二人世界去旅行，可惜小朋友学校有活动，所以未能如愿，陈茵媺未知道将怎样庆祝。问到老公可有准备惊喜？陈茵媺表示老公通常是送花和礼物，简单与家人吃饭庆祝已经很开心。陈茵媺指由于去年尾2仔生日，随后便是圣诞节、新年、情人节，之后到自己生日，4月中是陈豪在家生日、之后是女儿生日，在一连串的庆祝，令陈茵媺感到有点疲累。

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亚姐林宝玉今晚也有现身，虽然是港姐活动，但林宝玉有感是慈善活动，自己是来支持社会公益，所以不会尴尬，因为同场也会有很多不同的善长人翁，她以个人身份出席。

林宝玉计划拍三地电影

早前在俄罗斯出席选美活动后，林宝玉昨日才返抵香港，她表示现时因时差影响仍有点不再状态，但很快又会飞到康城，并表示这次到康城是有工作性质。问到是否计划冲出国际？林宝玉透露早前与导演洽谈过，正计划制作英国、韩国及香港合作的电影：「这次我也会参与演出及做一些幕后工作。」