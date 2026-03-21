内地小生被爆偷食瞒生子？网红旧爱爆45张亲密照 质问「难道你爱上孕妇」被封年度金句

内地小生田栩宁与抖音网红九成美的恋情纠纷，近日成为内地社交平台热话，从最初的网上爆料演变为司法诉讼。事件始于九成美在直播中震撼指控，称在两人交往期间，田栩宁不仅出轨，更隐瞒了非婚生子的事实。九成美公开多达45张亲密合照与影片以证实关系，此举瞬间在网上掀起轩然大波。

田栩宁与网红旧爱互控诽谤

面对九成美的猛烈指控，田栩宁工作室迅速发表声明全盘否认，指九成美言论纯属捏造，严重构成侮辱诽谤，并已正式向法院提告，追究其法律责任。然而，九成美丝毫不退让，反将战线从名誉权扩大至财产纠纷。她透过微博强硬反击，公开要求田栩宁归还恋爱期间由她出资购买的钢琴，并已透过法院申请调取男方及其现任女友的户籍资料，为后续的侵占财产诉讼做准备，同时要求两人为过往的骚扰谩骂行为公开道歉。

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九成美质问：难道是你爱上了一位孕妇？

在这场激烈的交锋中，九成美抛出的一则「时间线矛盾」成为了引爆舆论的关键。她指出，两人于2024年2月分手，但田栩宁的现任女友却在同年8月便诞下孩子。根据时间推算，受孕点极可能落在两人分手之前。为此，九成美在网上质问：「若无出轨，难道是你爱上了一位孕妇？」这句反问因其戏剧性迅速发酵，被网民封为年度金句，也让外界对事件的真相更加好奇，静待司法程序的最终分晓。

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