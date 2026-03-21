夜王丨黄子华预告今晚10点破亿即开夜场鱼蛋档 拍续集让俾刘青云：我唞几个月 郑秀文成「准亿后」感谢各行各业支持

黄子华、郑秀文（Sammi）、何启华、杨偲泳及杨伟伦等今日（21日）到大围的商场出席《夜王》冲击1亿票房答谢会，吸引大批市民围观，场面墟冚。大会宣布截至下午一点，票房已达9,950万，众人在台上多谢大家支持外，也为汽球充气寓意为票气打气。众人在台上更high爆跳舞。

黄子华预告破亿开夜场卖鱼蛋

「V姐」Sammi多谢大家，指电影好似全部人一起去参与，过亿就全靠大家，更提议达标再搞记者会。子华指现在过亿票房有三部，如果《夜王》过亿就第四部，笑言问过AI预算明早10点会到1亿，但希望今晚10点可破亿，靠大家战胜AI。导演吴炜伦笑指子华可改名做「亿神」，而子华则表示若今晚10点破亿就开夜场卖鱼蛋。丽英指曾讲过1亿时着护士装，现在已预备好，杨伟伦就谓做病人、卢镇业指自己做医生程至美，至于芯駖表示会翻着谭旻萱着烂的黑丝，杨偲泳指1亿后想拍丧尸、争产类的电影。

Sammi帮手拮鱼蛋

黄子华与Sammi一定受访，提到两人将成为「亿神」和「亿后」，子华坦言这是很困难的事，对于他将破历史拥有3套过亿票房的电影，他说：「都唔系咁易，好奇迹，（会同剧组食饭？）希望，我叫过好多次，冇人彩我，可能大家都系等紧过亿，有个好好嘅理由去食一餐。」他又指若开夜场，就算卖鱼蛋都开心，可考虑期间限定，又指刚去完韩国旅行，见街边有档口卖嘢，觉得如果香港夜晚有档口卖东西也不错，更指可由细场开始做大。Sammi对于成「准亿后」感觉特别，她笑言要托子华鸿福：「都开心嘅，同埋觉得呢个唔系净系我哋剧组同演员嘅事，系呢个城市同好多地方嘅人一齐去参与嘅一件事，如果听日真系破到亿，都系大家嘅功劳，拍咗戏最重要系观众入场支持，同埋最开心唔单只系叫座，仲叫好，好似子华上次讲，令到呢个地方嘅人有多啲朝气，大家又有啲力量，我觉得呢样嘢最宝贵，都系子华最希望做到。」子华指电影能够破纪录之余各行各业也可以破纪录，这样元气会越来越大，大家都会好。提到子华开鱼蛋档，问到Sammi会开什么？她笑指会帮手去拮鱼蛋。

黄子华感谢欧阳万成带他们到国际

对于是否有加长版？子华坦言没听过，希望大家也不要信讹传：「起码我唔知，不过可能大家都想睇多啲，但相信导演剪咗呢个版系佢认为最好，都证实咗系，大家都睇得好开心。」至于续集方面，子华表示应该是要等谢师宴再倾，希望有这机会，提到有好多人例如欧阳万成和刘青云也表示想参演，而欧阳万成更表示不介意反串，他指要多谢对方，更谓可将他们带到去国际，至于刘青云也恨做「夜王」，子华说：「佢拍埋啲戏好斋好行，揾个女人睇吓都冇，我好明白佢，佢唯一𠮶次见到个女人（郑秀文），佢只眼又见到鬼，你话佢咁嘅世界，点会唔想入下啲夜场。（拍续集受佢玩？）青云哥我让俾佢，我唞几个月啦！」