《入住请敲门V》型男主持莫竣名状态恐怖？眼神涣散疑探灵出事 网民：成个样唔同晒

ViuTV灵探节目《入住请敲门》系列已经播到《入住请敲门V》，32岁型男莫竣名（Louis）继续担任主持，到各地探灵。不过近日播出的一集，莫竣名的气色引起网民讨论，当中的发帖网民将节目画面截图，留言问：「点解觉得佢成个人唔同咗，冇晒神采，尤其眼神好怪」。

莫竣名沉寂一段时间

莫竣名近年因卷入一些风波，再加上领养的流浪猫MiMi患癌病逝，令莫竣名沉寂一段时间。莫竣名休息过后，最近再度拍摄《入住请敲门V》，却在日前（18日）播出的一集疑似撞鬼，在节目中莫竣名在槟城的古堡探灵时，在Ballroom静坐期间听到凄厉女声，莫竣名更突然失控，疯狂自转又四处乱走，疑遭灵体附身，制作组被逼中断拍摄，兼揾师傅进行驱鬼仪式。

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莫竣名被指眼神怪异

到昨晚（20日）播出的一集，莫竣名到靠近倒塌意外的酒店及废弃旅馆前，网民在threads已指其状况有异：「成个样唔同咗，希望佢无事啦」、「佢对眼（神）好怪」、「磁场好阴好差，凶神劲凶但又空洞，自拍镜头更惊，希望佢无事」、「眼珠好奇怪，好似斜视，眼白多咗d，唔识讲，擘大只眼咁，好恐怖」、「眼神唔同咗，身体郁嚟郁去停唔到咁，成个人个气场都有问题咁，希望佢揾师父搞搞」等。有网民则认为莫竣名可能有情绪问题：「关唔关佢之前几年一直冇嘢做事？封杀咗咁多年，有情绪病？」

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莫竣名读大学期间开始做兼职模特儿，因拍摄日本麒麟啤酒（香港）广告，貌似金城武、高以翔、梁朝伟混合体已受到关注，更被男粉丝示爱。莫竣名2016年以荣誉学士身份完成香港中文大学新亚书院数学系课程，毕业后曾做中小学数学补习教师。

莫竣名曾靠积蓄生活

莫竣名除幕前工作外，曾与友人合作开设潮店，到日本、欧洲等地买货，不过已经退股。莫竣名于2019年因一些言论，引发风波，之后与模特儿公司解约，回复自由身的他疑被封杀，有四个月没有工作，靠积蓄生活。