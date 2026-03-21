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游嘉欣首登主播枱 与李卓谦黄晓莹见证《TVB 新闻+》面世 极力推介AI功能

影视圈
更新时间：17:45 2026-03-21 HKT
发布时间：17:45 2026-03-21 HKT

电视广播有限公司（TVB）今日正式推出全新《TVB 新闻+》流动应用程式，以先进AI人工智能技术全面革新新闻及资讯体验，为用户带来更智能、更互动、更全面、更精彩的内容。《TVB 新闻+》App 启动仪式于今日中午在电视广播城新闻部举行，由总经理（商务营运）萧世和、助理总经理（新闻及资讯）袁志伟、无线新闻总监黄淑明，联同《TVB 新闻+》宣传片女主角游嘉欣主礼。新媒体主管兼首席新闻主播李卓谦以及策划主任兼新闻主播黄晓莹担任主持。

游嘉欣首次到访新闻直播厂

游嘉欣以星级用户身份出席，除了担任主礼嘉宾，并与新闻主播李卓谦及黄晓莹分享及推介「TVB新闻+」最新功能。游嘉欣早前为拍摄「TVB新闻+」宣传片而首次到访新闻直播厂，这日更首次坐上主播枱，感到十分雀跃，嘉欣表示「TVB新闻+」 不但有时事新闻，并同时包含了生活、健康养生、科技及娱乐等资讯，十分便利；她更极力推介当中的「AI摘要」功能，将长篇文章浓缩重点撮要，让她在最短的时间轻松地获得最新资讯。

30位用户率先体验

至于整个启动礼于《TVB 新闻+》应用程式内全程直播，让用户同步见证这一重要里程碑。为加强与不同背景观众的联系，启动礼特别邀请约30位来自不同领域的特选用户出席，包括中学生、大学传理系学生、立法会议员、区议员、时事评论员、影视内容创作者及工程人员等，让各界别人士率先体验《TVB 新闻+》的革新功能。嘉宾于仪式前获安排参观新闻部，由李卓谦及新闻主播周可茵带领深入了解新闻制作流程，于新闻厂景内互动交流。参观环节结束后，李卓谦主持新 App 体验工作坊，向嘉宾详细介绍各项功能，并带领即场下载试用，亲身感受平台的互动与个人化特色。

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