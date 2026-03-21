BTS回归骚前夕约3万人涌入光化门霸位 警方部署7,000名警力严阵以待 老人持刀过安检爆冲突

韩国国民天团BTS（防弹少年团）昨日（20日）推出第5张正规专辑《ARIRANG》，正式回归乐坛。此专辑于昨日下午1时发行，发行后约10分钟内销量就突破100万张。而根据韩国Hanteo Chart于21日公布的数据显示，《ARIRANG》首日销量高达398万张，荣登当日排行榜榜首。

《ARIRANG》首日销量高达398万张

BTS史上首周销量最高纪录保持者是他们的第4张正规专辑《MAP OF THE SOUL:7》，该专辑于2020年2月发行，首周销量达337万张。而今次《ARIRANG》在发行首日就打破了对上一张专辑的首周销量纪录，成绩骄人。这张新专辑在全球88个国家和地区的iTunes「热门专辑」榜上荣登榜首，其中包括意大利、墨西哥和瑞典，进一步巩固了他们的全球人气。

世界各地ARMY 蜂拥到光化门广场

而BTS更将于韩国时间今晚（21日）8点在首尔光化门广场举行「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」演唱会，为迎接天团回归，韩国本土及来自世界各地的ARMY（BTS粉丝暱称）今日晨早就蜂拥到光化门广场范围霸定好位。有上班族指今早搭地铁返工已惊觉列车逼满人，虽心知今晚BTS开骚，但想不到ARMY们会晨早就赶往光化门霸位。根据首尔市政府消息，截至今日下午1点，已有约3万人聚集在光化门和德寿宫附近，当局预计总共有26万人睇骚。为迎接逐渐激增的人潮，警方将部署约7,000名警力，除了普通警员，更安排了防暴警察和侦察小组在现场执勤。警方亦在现场设置了80部龙门式金属探测器，对所有观众的随身物品进行严格检查。据报道，他们今日较早前使用金属探测器时就发现有人持有一把菜刀，而该人是一名厨师。另外亦有一名老人在接受安检时，被发现袋里藏有多功能刀，当警方告知他要扔掉刀具时，他情绪激动地抗议，双方一度发生冲突。由于所有在该区经过的途人均须接受安检，令市民怨声载道。

光化门一带商店生意额暴增

不过ARMY们就兴奋不已，有来自澳洲的ARMY凌晨4点就出门霸位。据知韩国国立历史博物馆、KT光化门分馆和世宗文化会馆等热门地点，早已挤满了粉丝，他们紧紧抓住围栏，以占据有利位置。其中韩国国立历史博物馆门前的区域更是ARMY必争之地，有指此处是开骚期间能看到成员们脸庞的绝佳地点。晨早霸位的ARMY们，拣好靓位就要等足大半日，但有日本ARMY就带埋日本零食到来，准备跟各地ARMY分享。而为了纪念这次BTS回归骚，韩国各大日报纷纷发行特刊在现场派发，一众ARMY都乖乖排队领取这些纪念品。BTS开骚亦带挈光化门一带的商店生意额暴增，有经营韩式饭卷店的店主透露，平时他们平均每天能卖出500至600条饭卷，但今早开店仅2个小时，销量就已超过平时一天的水平。亦有便利店负责人透露店内挤满前来睇骚的外籍ARMY，「虽然我订的货比平常多几十倍，但从早上到现在，顾客络绎不绝，我还是应接不暇。」