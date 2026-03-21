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陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民

影视圈
更新时间：16:42 2026-03-21 HKT
发布时间：16:42 2026-03-21 HKT

前TVB小生陈锦鸿自从儿子陈驾桦被诊断患有自闭症后，毅然决定在事业如日方中之际暂停幕前工作，全心全意陪伴儿子成长，父爱感动不少网民。多年来，他与DJ太太杜雯惠悉心栽培，如今现年18岁的陈驾桦不仅愉快成长，更发展出惊人的音乐天赋，去年更曾开演奏会。

陈锦鸿儿子帅气登场

近日，协康会在IG上发布了一则「同行ASD·听见爱」分享会的预告，宣布邀请陈锦鸿一家三口出席活动。从曝光的活动海报中，可见陈锦鸿与儿子陈驾桦一同穿上礼服，罕有地以正面样貌帅气登场。海报上的陈驾桦面带微笑，显得自信满满，已长成一位英俊的青年。

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陈驾桦以钢琴家身份登台

在这次分享会上，陈锦鸿夫妇分享多年来照顾自闭症儿子的心路历程，以鼓励「同路人」。而最大的亮点是，陈驾桦将以「青年钢琴家」的身份登台演奏，用音乐与大众分享他的成长心声。

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