卧底娇娃｜马贯东演潘奕风被指「食晒全部女」 认同网民想法回应「艳福无边」：唔一定要靓仔

TVB轻松动作喜剧《卧底娇娃》昨晚（20日）的一集中有一个搞笑位，就是因失恋借酒浇愁的「猪皮」（关曜俊饰）向「情敌」奕风（马贯东饰）怒吼：「全部女畀你食晒啦！」这句对白，堪称神预测了网民对马贯东在《卧底娇娃》中的评价。事缘自剧集开播后，马贯东先后与张曦雯、陈滢、李海铜有亲密或感情戏，而且三位对手都是女神系级数，令无数网民「痕」得牙痒痒，更有网民搞笑质疑马贯东是否买通了监制方骏钊：「所有靓女都畀十仔迷晕」、「十仔畀咗几多钱监制？」。

马贯东用自身经历勉励大家

谈到被指在新剧艳福无边，马贯东接受官方访问时笑言：「我绝对认同网民一样谂法，潘奕风系幸福嘅，亦系我入TVB最艳福无边嘅一套剧！」对于被指「咁嘅样，都可以咁多女仔钟意」，马贯东则搞笑又励志地将自身经历融入回应：「潘奕风呢个角色可以鼓励大家，要有人钟意唔一定要靓仔。男人一有目标，瞬间就有咗魅力；又或者用20年时间向目标拼搏，就分分钟有机会好似我咁突然幸福，大家一齐努力，唔好放弃呀！」