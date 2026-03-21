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TVB小生吴子冲因《卧底娇娃》上位即传离巢？被揭遭官网除名 曾恋拜金港姐分手变陌路人

影视圈
更新时间：16:00 2026-03-21 HKT
发布时间：16:00 2026-03-21 HKT

连日来有不少艺人相继宣布离开TVB，昨日（20日）有网民发现上位小生吴子冲（Felix ）的名字突然消失在TVB的官网，有网民留言：「我仲谂住明年颁奖典礼佢可以攞返个最佳男配角」、「快啲帮手问下佢本人啦。」、「别啊！最近才喜欢上他演戏。」、「他也算开始被捧吧？这就离巢了？」

吴子冲《卧底娇娃》演出备受赞赏

近日吴子冲在剧集《卧底娇娃》的演出备受赞赏，昨晚（20日）播出的一集，饰演「索帕」吴子冲先后被亲父「刘彪」关礼杰及「小茹」罗毓仪出卖，先后展现了震怒、压抑、感动、哀求、痴情等多元情绪而大获好评：「高大有型、有戏味、亦正亦邪又唔做作。」、「之前一直都知道佢，但呢套𠮶种邪气真系好出色。」、「佢奸一个眼神，温柔无辜又另一个眼神。」

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吴子冲至今未有回应疑离巢一事

不过吴子冲至今未有回应疑离巢一事，他的社交平台仍落力宣传新剧，在昨晚（20日）播出的一集，讲述「索帕」吴子冲意外得悉「小茹」罗毓仪卧底身份，但因深爱女方，只能一直强忍愤怒假装没事，最后还因按捺不住感情选择主动表白，可惜惨遭拒绝。与此同时，「索帕」吴子冲与亲父「刘彪」关礼杰因「白学年」白彪反目，「刘彪」关礼杰险些拮死索帕」吴子冲，令索帕」吴子冲终极死心与「刘彪」关礼杰断绝父子关系。警方成功于毒品交易现场拘捕「刘彪」关礼杰等人，「索帕」吴子冲虽逃过一劫，但却因相约小茹」罗毓仪见面被警察围捕，怀疑被小茹」罗毓仪出小卖的「索帕」吴子冲深感错愕愤怒。对于角色大受欢迎、令不少网民心痛欲绝，吴子冲曾笑言接演索柏这个角色其实压力不少：「因为编剧话好用心写我个角色，叫我畀啲心机演，所以都好大压力，好惊辜负咗佢哋嘅努力。」

吴子冲获监制陈维冠赏识不乏机会

吴子冲在第29期艺训班毕业后入行，最初在处境剧《爱·回家之开心速递》饰演「串星」，其后获监制陈维冠赏识，在《七公主》中饰演暖男「张文豪」一角而受到注目，并首次获提名《万千星辉颁奖典礼2021》「飞跃进步男艺员」，及后他曾在《神耆小子》饰演樊亦敏身旁的「小鲜肉」，戏中试过半裸爬窗走佬，吴子冲曾表示该角色最大难度是保持身形：「我乜嘢招都攞晒出嚟，拣咗『168断食』再加高蛋白质Diet，再日日做Gym！」与及在《灵气逼人》与阮浩棕剧中擦出超强火花，获封新一代「HeHe CP」。吴子冲曾与2019年落选港姐蔡嘉欣拍过拖，指当年因为蔡嘉欣拜金而狠飞吴子冲，但蔡嘉欣出post为自己平反，亲揭当年是被分手：「分手原因我都唔想去回忆，毕竟已经事过境迁，放下虽则放下但朋友是做不来的。」

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