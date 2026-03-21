美国殿堂武打明星Chuck Norris罗礼士逝世享年86岁 《猛龙过江》一战成名被称李小龙最强对手

美国武术家兼动作片明星罗礼士（Chunk Norris）周四（19日）早上于夏威夷因未明医疗状况去世，享年86岁。罗礼士的家属在社交平台公布死讯并说：「对世人而言，他是武术家、演员与力量象征；对我们而言，他是忠实的丈夫、慈爱的父亲与祖父、杰出的兄弟，也是我们家庭的核心。」

罗礼士与李小龙《猛龙过江》对打成经典

罗礼士曾在为1972年于李小龙自编自导自演的经典武术电影《猛龙过江》（Return of the Dragon）演出，戏中与李小龙在罗马斗兽场展开了一场长达13分钟的史诗级对决， 不仅成为了整部电影的高潮，更成为武打电影史上的不朽经典。

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罗礼士在家人陪同下离世

刚于3月10日度过86岁生日的罗礼士日前在夏威夷病倒随即送院，罗礼士家人在3月20日公布其死讯：「我们怀着沉重心情宣布，我们挚爱的罗礼士昨早骤逝，对世人而言，他是武术家、演员与力量象征；对我们而言，他是忠实的丈夫、慈爱的父亲与祖父、杰出的兄弟，也是我们家庭的核心，我们心碎不已，但我们深深感激他的一生，以及我们有幸与他共度的难忘时光。我们知道你们中的许多人都听说了他最近住院的消息，衷心感谢你们为他祈祷和给予的支持。」

罗礼士参加空手道比赛与李小龙成好友

罗礼士生于1940年，1958年加入美军，被派至驻韩美军乌山空军基地期间于当地学习唐手道，及后他将这套武术发展出春谷道。他于60年代开始参加空手道比赛，并于60年代末在参赛时认识了李小龙，从此成为好友。1972年，他参演了李小龙自编自导自演的电影《猛龙过江》，二人在片中的一场对打戏更获封为影史经典。及后他活跃于影视界，曾演出《杀出火地狱》、《地狱快车》、《突袭贝鲁特》等电影，以及美剧《德州巡警》。近年身为保守派共和党支持者的他因政见问题，甚少机会演出电影。自2012年参演《轰天猛将2》之后，一直到2024年才参演了HBO电影《特遣侦察》（Agent Recon）。其遗作则是将于今年上映的动作喜剧《Zombie Plane》。

「猫王」遗孀为罗礼士去世感难过

罗礼士的死讯传出后，有不少名人巨星致哀。「猫王」皮礼士利（Elvis Presley）的遗孀Priscilla Presley在IG发文道：「听到我的空手道教练兼好友罗礼士去世的消息，我感到非常难过，我会永远怀念他。」70年代经典美剧《无敌金刚》男星李美佐斯（Lee Majors）在IG发文说：「我知道全世界数百万的粉丝也和我一样感到悲痛，但对我而言，这却是刻骨铭心的打击。我有幸与他共事，共同经历了许多难忘的时刻。他不仅是银幕上的传奇人物，在银幕下更是个善良、坚强、真诚的人。」曾与罗礼士合演《轰天猛将2》的多名动作巨星都有发文悼念，史泰龙（Sylvester Stallone）写道：「和Chunk一起工作非常愉快，他各方面都堪称美国精神的典范，他是一位伟大的人，谨向他优秀的家人致以慰问。」

格云顿贴合照敬重罗礼士人格

龙格尔（Dolph Lundgren）则写道：「罗礼士是冠军。从我年轻时练习武术，到后来进入电影圈，我一直视他为榜样。他拥有男子汉应有的尊重、谦逊和力量。我们会想念你的，我的朋友。」尚格云顿（Jean-Claude Van Damme）则分享了3张与罗礼士的合照，并写道：「惊闻好友罗礼士去世，我深感悲痛。我们从我年轻时就认识，我一直都很敬重他的人格。」名模Christie Brinkley则在IG写道：「我和罗礼士在Total Gym健身室合作了25年。让我加入是他的主意，我永远感激能成为这样一个成功企业的一份子。」