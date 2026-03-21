Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国殿堂武打明星Chuck Norris罗礼士逝世享年86岁 《猛龙过江》一战成名被称李小龙最强对手

影视圈
更新时间：13:57 2026-03-21 HKT
发布时间：13:57 2026-03-21 HKT

美国武术家兼动作片明星罗礼士（Chunk Norris）周四（19日）早上于夏威夷因未明医疗状况去世，享年86岁。罗礼士的家属在社交平台公布死讯并说：「对世人而言，他是武术家、演员与力量象征；对我们而言，他是忠实的丈夫、慈爱的父亲与祖父、杰出的兄弟，也是我们家庭的核心。」

罗礼士与李小龙《猛龙过江》对打成经典

罗礼士曾在为1972年于李小龙自编自导自演的经典武术电影《猛龙过江》（Return of the Dragon）演出，戏中与李小龙在罗马斗兽场展开了一场长达13分钟的史诗级对决， 不仅成为了整部电影的高潮，更成为武打电影史上的不朽经典。

相关阅读：郭秀云32岁型男儿子进军荷里活与李小龙拍档合作 成功背后原来靠七师傅

罗礼士在家人陪同下离世

刚于3月10日度过86岁生日的罗礼士日前在夏威夷病倒随即送院，罗礼士家人在3月20日公布其死讯：「我们怀着沉重心情宣布，我们挚爱的罗礼士昨早骤逝，对世人而言，他是武术家、演员与力量象征；对我们而言，他是忠实的丈夫、慈爱的父亲与祖父、杰出的兄弟，也是我们家庭的核心，我们心碎不已，但我们深深感激他的一生，以及我们有幸与他共度的难忘时光。我们知道你们中的许多人都听说了他最近住院的消息，衷心感谢你们为他祈祷和给予的支持。」

罗礼士参加空手道比赛与李小龙成好友

罗礼士生于1940年，1958年加入美军，被派至驻韩美军乌山空军基地期间于当地学习唐手道，及后他将这套武术发展出春谷道。他于60年代开始参加空手道比赛，并于60年代末在参赛时认识了李小龙，从此成为好友。1972年，他参演了李小龙自编自导自演的电影《猛龙过江》，二人在片中的一场对打戏更获封为影史经典。及后他活跃于影视界，曾演出《杀出火地狱》、《地狱快车》、《突袭贝鲁特》等电影，以及美剧《德州巡警》。近年身为保守派共和党支持者的他因政见问题，甚少机会演出电影。自2012年参演《轰天猛将2》之后，一直到2024年才参演了HBO电影《特遣侦察》（Agent Recon）。其遗作则是将于今年上映的动作喜剧《Zombie Plane》。

「猫王」遗孀为罗礼士去世感难过

罗礼士的死讯传出后，有不少名人巨星致哀。「猫王」皮礼士利（Elvis Presley）的遗孀Priscilla Presley在IG发文道：「听到我的空手道教练兼好友罗礼士去世的消息，我感到非常难过，我会永远怀念他。」70年代经典美剧《无敌金刚》男星李美佐斯（Lee Majors）在IG发文说：「我知道全世界数百万的粉丝也和我一样感到悲痛，但对我而言，这却是刻骨铭心的打击。我有幸与他共事，共同经历了许多难忘的时刻。他不仅是银幕上的传奇人物，在银幕下更是个善良、坚强、真诚的人。」曾与罗礼士合演《轰天猛将2》的多名动作巨星都有发文悼念，史泰龙（Sylvester Stallone）写道：「和Chunk一起工作非常愉快，他各方面都堪称美国精神的典范，他是一位伟大的人，谨向他优秀的家人致以慰问。」

格云顿贴合照敬重罗礼士人格

龙格尔（Dolph Lundgren）则写道：「罗礼士是冠军。从我年轻时练习武术，到后来进入电影圈，我一直视他为榜样。他拥有男子汉应有的尊重、谦逊和力量。我们会想念你的，我的朋友。」尚格云顿（Jean-Claude Van Damme）则分享了3张与罗礼士的合照，并写道：「惊闻好友罗礼士去世，我深感悲痛。我们从我年轻时就认识，我一直都很敬重他的人格。」名模Christie Brinkley则在IG写道：「我和罗礼士在Total Gym健身室合作了25年。让我加入是他的主意，我永远感激能成为这样一个成功企业的一份子。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
02:38
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
6小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
19小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
3小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
5小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
18小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
4小时前
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮（资料图片）
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮
时事热话
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
12小时前