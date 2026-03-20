佘诗曼率《正义女神》演员惠州造势 自认有招商能力感谢观众支持 跟MIRROR成员打牌呻堕「麻将骗局」

佘诗曼主演新剧《正义女神》本月30日TVB首播，今晚在惠州举行见面会，佘诗曼联同陈炜、周嘉洛、马贯东、戴祖仪、蒋祖曼齐现身一个广场，吸引大批途人企满几层楼围观，众星行上一条透明玻璃桥上拍照，着长裙的炜哥表示做足打底安全措施。

阿佘炜哥临场发挥吵架戏够刺激

阿佘和炜哥谈到剧中一场大吵闹场面，临场自由发挥很刺激，对于被指带旺TVB广告收益，阿佘直言感受到招商能力的肯定，感谢观众支持，并表示自己已尽力而为。

炜哥演床戏事前向老公备案

炜哥透露剧中有一场床戏，监制曾问她想与哪位对手合作？她选择了相识二十多年的古天祥，笑言「一次生、两次熟」。拍摄时为免走光，她出动私伙打底衣物，事前亦有向老公备案，笑指老公反应冷淡，只说场面太少。她又提到曾被网民拍到她盛装打扮现身，却说当日出席春茗活动后在停车场找不到老公的车。至于新晋女演员刘倬昕反串演出少年犯获率先看的内地观众大赞，阿佘和炜哥也赞对方用心揣摩角色，也紧张自己的表现。

阿佘怀念契爷许绍雄

阿佘再次看到契爷许绍雄的遗作片段，阿佘坦言勾起回忆，心情起伏。她忆述当时与契爷拍摄时十分愉快，亦见到对方另一面，与以往不同，直言十分挂念他。

吴君如发起「麻雀骗局」

问到今日在社交网分享约吴君如还有MIRROR的Edan、Jeremy、Jer以及ERROR的肥仔打麻雀笑言堕「麻雀骗局」，阿佘笑言被激死，看少一阵就被一铺清袋，她又解释牌局是由吴君如约，指君如同Edan在新年聚会已有几年只是大家不知，笑言怀疑肥仔他们是串通。

