Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘诗曼率《正义女神》演员惠州造势 自认有招商能力感谢观众支持 跟MIRROR成员打牌呻堕「麻将骗局」

影视圈
更新时间：20:50 2026-03-20 HKT
发布时间：20:50 2026-03-20 HKT

佘诗曼主演新剧《正义女神》本月30日TVB首播，今晚在惠州举行见面会，佘诗曼联同陈炜、周嘉洛、马贯东、戴祖仪、蒋祖曼齐现身一个广场，吸引大批途人企满几层楼围观，众星行上一条透明玻璃桥上拍照，着长裙的炜哥表示做足打底安全措施。

阿佘炜哥临场发挥吵架戏够刺激

阿佘和炜哥谈到剧中一场大吵闹场面，临场自由发挥很刺激，对于被指带旺TVB广告收益，阿佘直言感受到招商能力的肯定，感谢观众支持，并表示自己已尽力而为。

炜哥演床戏事前向老公备案

炜哥透露剧中有一场床戏，监制曾问她想与哪位对手合作？她选择了相识二十多年的古天祥，笑言「一次生、两次熟」。拍摄时为免走光，她出动私伙打底衣物，事前亦有向老公备案，笑指老公反应冷淡，只说场面太少。她又提到曾被网民拍到她盛装打扮现身，却说当日出席春茗活动后在停车场找不到老公的车。至于新晋女演员刘倬昕反串演出少年犯获率先看的内地观众大赞，阿佘和炜哥也赞对方用心揣摩角色，也紧张自己的表现。

阿佘怀念契爷许绍雄

阿佘再次看到契爷许绍雄的遗作片段，阿佘坦言勾起回忆，心情起伏。她忆述当时与契爷拍摄时十分愉快，亦见到对方另一面，与以往不同，直言十分挂念他。

吴君如发起「麻雀骗局」

问到今日在社交网分享约吴君如还有MIRROR的Edan、Jeremy、Jer以及ERROR的肥仔打麻雀笑言堕「麻雀骗局」，阿佘笑言被激死，看少一阵就被一铺清袋，她又解释牌局是由吴君如约，指君如同Edan在新年聚会已有几年只是大家不知，笑言怀疑肥仔他们是串通。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
10小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
23小时前
「星钻服务大奖2025」颁奖礼圆满结束 表扬业界翘楚 迈向服务新世代
活动资讯
3小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
TVB「离巢视后」惊爆有长期病患  厚重包扎触目惊心已多次治疗  事业陷僵局情路坎坷
TVB「离巢视后」惊爆有长期病患  厚重包扎触目惊心已多次治疗  事业陷僵局情路坎坷
影视圈
5小时前
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
8小时前
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
9小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
12小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
11小时前