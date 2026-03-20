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73岁骆应钧登台风度翩翩型过后生仔 迷死台下妙龄少女群情汹涌 曾两做手术留医逾月

影视圈
更新时间：20:30 2026-03-20 HKT
发布时间：20:30 2026-03-20 HKT

资深演员骆应钧已届73岁，但魅力丝毫不减，活跃于幕前及社交平台。骆应钧昨日（19日）在小红书分享一条登台演唱的影片，并谦虚写道：「最近学了一首歌！有没有声乐老师点评一下，谢谢！」影片迅速引发网民热议。

骆应钧身形挺拔

从影片中所见，骆应钧当日状态大勇，身穿深色三件式西装的他，搭配白色衬衫与领带，身形挺拔，显得格外绅士有型。在舞台灯光下，骆应钧满面春风投入演唱，脸上挂著亲切的笑容。

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骆应钧在台上没有大多台风，而已缓缓走向台下观众，更亲切握手，令现场气氛相当热烈，台下更有大批女士举起手机拍摄，足见骆应钧甚有人气。不少网民留言赞骆应钧：「身材维持得比年轻人还好」、「气息好稳」、「金毛狮王唱歌还不错啊」等。

骆应钧入行半世纪

骆应钧于1975年投考第5期TVB艺员训练班，曾演出多部脍炙人口剧集，包括《神雕侠侣》、《壹号皇庭》、《倚天屠龙记》等，因反派形象深入民心，获封「TVB御用奸角」。不过骆应钧在2019年发现有肾石，曾进行两次繁复手术，一度入院长达40多天，手术后更要休息四个月。

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