古天乐抛出三字金句：无回应 避谈《星岛头条》独家爆《九龙城寨之终章》失木村拓哉

古天乐、谈善言和倪晨曦今日出席一个品牌活动，大批古更乐粉丝到场支持，他在完成访问后亦走到粉丝面前与他们合照、签名和握手。早前有指一向多产的古天乐有多部电影仍有待上映，包括《谁变走了大佛》、《守阙者》、《侦战》及《一线生机》等，有指《侦战》将于今年上映，古天乐表示不知道，由电影公司安排，指《寻秦记》等了6年才上映是刚好碰上疫情，也要视乎演员的宣传档期，指每部电影都有它的市场价值，有些戏太耐不上会过时，但他仍未上映的电影都不会过时，笑谓《寻》片就是一个好例子。

《寒战1994》被笑升职 大赞网民有想像力

谈到他为电影《寒战1994》客串特首一角，由于他曾狂另一电影中演廉政公署调查主任，被网民笑指「升职」，他表示有留意这个说法，大赞他们有想像力，而由陈德森监制的电影《一九四一》，古天乐表示已答应演出，预计下半年拍摄，「这戏是帮香港动作特技演员公会筹款，希望拍一部好的电影，观众入场支持。（是不是不计较酬劳？）都是戏行先，但现在未知动作方面有几多，导演钱嘉乐未话我知，如果是耍太极就不用练，但如果劲过《九龙城寨》就要时间练。」

古仔拒回应弃用木村拓哉

对于《九龙城寨之终章》即将开拍，问到他可会客串？他表示留待开镜再讲，至于《星岛头条》早前独家报导木村拓哉加盟《九龙城寨之终章》，惜合作最终告吹，古天乐对此表示无回应。

古天乐婚宴成临时影相位

另外，古天乐日前被拍到出席一个婚宴，并亲切地与亲友们合照，他透露是出席公司宣传部同事的婚宴，称当晚有段小插曲，因新娘换衫需时，而他见一众亲友都想与他合照，就趁新娘换衫这段时间顶上影相位，问到可曾有朋友邀请过他做兄弟？他笑言曾为同学做过兄弟，却搞到好似是自己结婚，因为大家都来与他合照，所以日后请他饮宴就好，做兄弟就免了。此外，古天乐近日为电话品牌拍广告，其戴皇冠挽手袋的娇俏造型被网民大赞，一反平时Cool爆形象，被质疑有AI加工，古天乐表示广告是他真人拍摄，当日拍了几个不同版本，客户又想他有些喜感，最后拣了这个版本，又说平时都会为女士拿手袋，认为这是男士风度。