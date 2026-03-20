Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐抛出三字金句：无回应 避谈《星岛头条》独家爆《九龙城寨之终章》失木村拓哉

影视圈
更新时间：18:16 2026-03-20 HKT
发布时间：18:16 2026-03-20 HKT

古天乐、谈善言和倪晨曦今日出席一个品牌活动，大批古更乐粉丝到场支持，他在完成访问后亦走到粉丝面前与他们合照、签名和握手。早前有指一向多产的古天乐有多部电影仍有待上映，包括《谁变走了大佛》、《守阙者》、《侦战》及《一线生机》等，有指《侦战》将于今年上映，古天乐表示不知道，由电影公司安排，指《寻秦记》等了6年才上映是刚好碰上疫情，也要视乎演员的宣传档期，指每部电影都有它的市场价值，有些戏太耐不上会过时，但他仍未上映的电影都不会过时，笑谓《寻》片就是一个好例子。

《寒战1994》被笑升职 大赞网民有想像力

谈到他为电影《寒战1994》客串特首一角，由于他曾狂另一电影中演廉政公署调查主任，被网民笑指「升职」，他表示有留意这个说法，大赞他们有想像力，而由陈德森监制的电影《一九四一》，古天乐表示已答应演出，预计下半年拍摄，「这戏是帮香港动作特技演员公会筹款，希望拍一部好的电影，观众入场支持。（是不是不计较酬劳？）都是戏行先，但现在未知动作方面有几多，导演钱嘉乐未话我知，如果是耍太极就不用练，但如果劲过《九龙城寨》就要时间练。」

古仔拒回应弃用木村拓哉

对于《九龙城寨之终章》即将开拍，问到他可会客串？他表示留待开镜再讲，至于《星岛头条》早前独家报导木村拓哉加盟《九龙城寨之终章》，惜合作最终告吹，古天乐对此表示无回应。

古天乐婚宴成临时影相位

另外，古天乐日前被拍到出席一个婚宴，并亲切地与亲友们合照，他透露是出席公司宣传部同事的婚宴，称当晚有段小插曲，因新娘换衫需时，而他见一众亲友都想与他合照，就趁新娘换衫这段时间顶上影相位，问到可曾有朋友邀请过他做兄弟？他笑言曾为同学做过兄弟，却搞到好似是自己结婚，因为大家都来与他合照，所以日后请他饮宴就好，做兄弟就免了。此外，古天乐近日为电话品牌拍广告，其戴皇冠挽手袋的娇俏造型被网民大赞，一反平时Cool爆形象，被质疑有AI加工，古天乐表示广告是他真人拍摄，当日拍了几个不同版本，客户又想他有些喜感，最后拣了这个版本，又说平时都会为女士拿手袋，认为这是男士风度。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
9小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
22小时前
「星钻服务大奖2025」颁奖礼圆满结束 表扬业界翘楚 迈向服务新世代
活动资讯
2小时前
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮
楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精｜Juicy叮
时事热话
6小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
2026-03-19 16:49 HKT
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
7小时前
浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
11小时前
02:51
宏福苑听证会｜警方可靠情报显示 有黑社会经营顾问及承建商参与大维修 充斥串通、贪污、秘密共识 ｜持续更新
社会
10小时前
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
14小时前