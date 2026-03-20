《真情》「津津」梁珮盈移英转型跑道 向教育界发展状态超越当年 曾返港支持患癌吴文忻过难关

1998年落选港姐梁珮盈在2004年与杂志副总编辑尹光辉结婚并育有一子尹梓浩（Tomson），成为人母后，梁珮盈淡出娱乐圈专心相夫教子，在2022年一家三移居英国生活。早前梁珮盈贴上到巴黎旅游的相片，想不到她的冻龄能力依然强劲，星味比当年还要浓。

梁珮盈凭《真情》「津津」入屋

梁珮盈早年凭TVB处境剧《真情》饰演「津津」一角为人印象深刻，尤其津介入「安仔」刘恺威和「Joan」邝文珣的一段情，不惜扮大肚逼「安仔」刘恺威结婚，最后在宣誓一刻被识破，「安仔」刘恺威决定悔婚而终二人分手收场，观众睇到嬲，其后亦曾跟姚乐怡、梁雪湄等组成「电波少女」，不过未有助星途。

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梁珮盈移英生活写意任职幼稚园老师

息影廿多年的梁珮盈多年来亦鲜有公开露面，移居英国后生活写意，除了陪儿子读书外，梁珮盈任职幼稚园老师，早前曾专程返港支持患上乳癌的好友吴文忻，又煲汤水给好姊妹补身，希望吴文忻有更多力量度过难关，当时从二人合照所见，梁珮盈保养得宜，虽然眼尾添了几丝细纹，但皮肤依然白滑，散发出阵阵少女味，外貌与当年《真情》「津津」分别不大，状态极佳。

梁珮盈演技曾被观众狠批「灾难级」

梁珮盈当年的演技备受负评，曾被观众狠批「灾难级」，多年后亦曾在访问上表示有同感，更笑指津津是「港女始祖」，连自己睇完都觉得又烦又黑人憎，她亦以「灾难式演出」来形容剧中表现，皆因她也自觉演技生硬，梁珮盈打趣道：「而家仲有人记得我，可能就系因为演得太差。」她续指，当年因压力太大亦无法管理情绪，同时不懂如何改善自己的演技，故选择毅然退出幕前。

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