「晚安小鸡」柬埔寨刑满返台即被捕 双颊凹陷憔悴现身自爆被骗逾千万 预告开记招惊人内幕

台湾网红「晚安小鸡」和「阿闹」在2024年2月中疑自导自演闯柬埔寨诈骗营事件闹成国际新闻，「晚安小鸡」与同伙「阿闹」遭柬埔寨警方逮捕，当地法院以「煽动制造社会动乱罪」火速判刑两年，柬国的前总理洪森（Hun Sen）更曾呼吁司法部门勿减刑、特赦。

「晚安小鸡」外貌极为憔悴更老10岁

刑满出狱的「晚安小鸡」昨晚（19日）终于返抵台湾，他的外貌极为憔悴更老10岁，刚落地桃园机场，随即因通缉身分遭警方当场逮捕。「晚安小鸡」随后在FB发文自爆这两年来在柬埔寨惨遭诈骗超过台币1,300万元（约港币319万），又称策划者另有其人，无奈「整个锅都是我在背」，他还预告将召开记者会揭露「新闻没说的真相」。

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「晚安小鸡」对家人也是不好意思

「晚安小鸡」因还涉及其他案件遭台湾通缉，因此一落地就遭刑事局解送至金山分局，「晚安小鸡」面对镜头只称「尊重台湾司法配合」，今日（20日）再移送到士林地检署归案，复讯后被检察官限制住居，「晚安小鸡」离开时说，今天想回家陪陪小孩子，有记者问他：「有没有很感谢老婆这段期间对你的付出？」「晚安小鸡」表示感谢的人很多，尤其是老婆，其实小孩、家人有来过柬埔寨看过他，两年来了五、六次，对家人也是不好意思，因为他的事情害家人不断被放到台面上，要对不起的人太多了。「晚安小鸡」还表示会吃个猪脚面线，亦有询问身边来接他的友人有否带火炉。

「晚安小鸡」预告将会说出真相

「晚安小鸡」返抵台湾后，亦曾在FB发文称「回来了」并说：「哥姐们，历经766天…我们终于回来了，现已抵达桃园国际机场。在拘留所（23天）、移民局（13天）共历经36天，还因为一些事真的差点回不来…我真的没想到还能够再一次踏上我的家乡『台湾』这段时间，有些事情我不能说，你们看到的是新闻的冰山一角，但我经历的，是完全不同的故事，有人说：『我完了。』有人说：『我活该。』但我知道，有爱我的人跟生气我的人在等我。对于小鸡的粉丝们及大家，我想再次说声：『对不起让你们失望了也让你们担心了。』这两年来你们知道发生了甚么事在我身上吗？如果我把全部真相说出来，你们愿意听吗？包含关于我总共被骗1300多万的事…（根本不止400万，为此我已负债累累，近期内会开说明记者会）可以出声让我知道我的哥姐们都还在吗？#风波后#重新开始#重回初衷#真相是什么#你想听我的故事吗#留言告诉我」

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