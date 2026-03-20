欧阳万成想同黄子华拍港产片 片酬要一封利是 谈开双人栋笃笑：简直系梦想

被封为美国版黄子华的欧阳万成（JIMMY O. YANG ），为感谢香港观众多年的支持，去年红馆举行的栋笃笑转到大银幕，昨晚（19日）他现身尖沙咀英皇戏院出席《JIMMY O. YANG 欧阳万成 FINALLY HOME》首映日谢票特别场，尹光、蔡思贝、冯德伦、导演翁子光与何爵天、梁敏巧、「葵芳」蔡蕙琪、Ah Yo@Lolly Talk、邱晴、苏韵姿、谢咏欣、《我的超豪男友》男星Chris Pang等多位圈中好友现身撑场。

Jimmy指栋笃笑搬到大银幕好感动

Jimmy接受传媒访问时，对于其栋笃笑演出能够搬到大银幕上映，他直言十分感动，并透露为了上映 的版本花了6个月时间来剪辑，令他勾起不少感动回忆：「自己第一次返香港做咁大嘅show，见到大家咁欢迎，真系好开心，真系t好有感觉，在其他地方感受唔到。」当被问到是否有衣锦还乡的感觉时，Jimmy笑指自己的中文程度只有13岁，其后记者用英文向他解释，他表示心情难以形容：「我1至13岁都系香港，去了美国25年，今次同爸爸、妈妈、哥哥返嚟，一家人开开心心，啲感觉返晒嚟。」他谓刚回来香港时的广东话「搞唔掂」，现在比之前进步，并希望想再练好普通话和上海话。问到学了最劲的广东话？他笑言：「新粗口啦！有TVB喺度唔好讲。」

Jimmy叫黄子华call自己

Jimmy透露今次返港吃了牛肉粉、点心、叉鹅饭等很多好吃的东西，期间被问到有否尝试香港流行的双餸饭，他表示未试过，直言自己喜欢饮汤，「喺美国唐人街可以食到叉鸡饭，但𠮶啲靓汤，我最钟意嘅蒜蓉粉丝蛏子，唔够香港地道咁好食。」Jimmy表示重返小时候居住的地方，见到以前华仁小学的旧朋友，坦言很有感觉：「我走𠮶阵时13岁，睇紧《男亲女爱》，睇发哥（周润发）啲电影，25年后返嚟，佢哋竟然认识我，真系好感动。冇谂过黄子华会知道我系边个，好荣幸，喺个show入面佢坐喺我爸爸妈妈身边，好感动。」他亦笑言私心「尽剪」子华神的镜头在电影内：「佢电影《夜王》上亿呀，借借光都要啦，多谢晒子华哥。」他亦表示很想拍港产片，并笑言叫黄子华call自己，当问到可否不收片酬时，他说：「咁又唔得，利是利是都要。」被问到如果《夜王》开续集，他表示就算饰演嫖客也可以。

Jimmy跟尹光交流很开心

提到早前在澳门开show，邀请了Jackson Wang（王嘉尔》、Tyson Yoshi做嘉宾，Jimmy开心表示请了两位Jackson，另一个是Jackson Wan 尹光，他表示能够跟尹光交流，所以很开心。问到为何请王嘉尔和Tyson当嘉宾？他笑说：「佢哋唱歌又好，又靓仔，又肌肉发达，呢啲我身上都冇。」问到会否计划在香港再开talk show，Jimmy表示要回去写新题材，因为写1小时的演出是需要时间去写。当记者提议他「召唤」黄子华开双人栋笃笑，他说：「如果可以系我荣幸，简直系一个梦想。如果我帮佢拍戏，佢帮我笃栋笑，大家利是利是。」