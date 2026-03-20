前港姐季军郭嘉文近况曝光 蚀让九龙塘豪宅惹揣测 曾晒婚照引网民留言：你结婚呀

前港姐季军郭嘉文（Karmen）日前郭嘉文以约7,840万元沽出九龙塘逸珑一伙「天池屋」，对比2017年单位买入价1.068亿元，是次沽货大幅贬值2,840万元，蚀幅高达27%。郭嘉文入行后曾演出《廉政行动2016》和主持《东张西望》，惟当选翌年传出绯闻后便于2017年与TVB解约，并淡出娱乐圈过养尊处优的生活。

好友邝洁楹透露郭嘉文近况

不过近年郭嘉文屡传已回复单身，但事件未有得到证实，今次出售「天池屋」，再次惹来名外界不少猜测。郭嘉文好友邝洁楹被问到此事，对于好友近况，她说：「我哋耐唔时都会联络，但系以我所知，佢都过得几好，OK嘅，其他嘢就唔系太清楚，亦唔方便回应太多。」

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自从爆出恋情后，郭嘉文未有疯狂炫富，生活变得低调，鲜有现身公众场合，但私下与闺密《爱回家》「Bonnie」林凯恩（Iris）不时有约会，更曾齐齐做KOL进军YouTube，不过产量不太丰富，偶尔以「孖公仔」出动大晒青春look，似十足邻家女孩！郭嘉文在2021年传出分手后，林凯恩亦曾被问好友的感情状况，她说：「呢个系长期都有嘅传言，系佢她个人嘅事，作为朋友任何时候都会陪喺身边。我哋两、三日就会见，感觉好似我系佢男友。」

郭嘉文在香港城市大学工商管理学学士毕业，在家人和朋友支持下参选《2015年度香港小姐竞选》，以257,064观众选票积分于比赛中勇夺季军。郭嘉文当选后签约成为TVB经理人合约艺员，同年参演电视剧《廉政行动2016》其后，郭嘉文加入《东张西望》担任外景主持，同时该节目也是她的告别作。郭嘉文的社交平台更新不太频繁，她曾在2024年贴出婚纱相并说：「人生就是要不断地自我挑战和尝试，可以充满热情地做自己喜欢做的事。」相中的郭嘉文蜕变成一个成熟女生，相当有型有格，曾有人留言是否结婚，但郭嘉文未有回复。



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