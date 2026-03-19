张家辉自认「受众群」 激赞电影资助计划薪火相传 全球影视界精英齐聚「香港之夜@FILMART 2026」

由文创处及香港电影发展局主办的「香港之夜@FILMART 2026 」日前（3月17日）圆满举行，邀得数百位全球影视界精英共聚一堂，包括本地知名导演如张婉婷、许诚毅、陈茂贤等；演员方面亦阵容鼎盛，有张家辉、伍允龙、许恩怡、朱鉴然、杨偲泳等等场面星光熠熠。晚会由文体旅局局长罗淑佩致辞揭开序幕，并与业界代表热切交流。活动不仅彰显香港作为亚洲影视枢纽的吸引力，更有助拓展国际合作网络。感谢海内外业界人士踊跃参与，齐心推动香港电影业迈向国际市场。

张家辉大赞资助计划有用

张家辉表示自己也是政府资助电影计划下的「受众群」：「无论是我之前做导演拍过的戏还是刚与黄绮琳拍完的《我阿爹想旅行》，都是受惠于政府电影资助计划，所以今晚我出席是很必然的。」他表示在目前的市场下，政府的资助计划是很有用：「像我刚刚完成的《我阿爹想旅行》就是一个薪火相传的计划，也是这个电影资助的计划名称，由监制张婉婷、导演黄绮琳和黄锎、到我和我的拍档钟雪莹，就是完全将这个计划的概念发展出来，将新旧概念融化成一个新事物给大家，整个戏的拍摄经验让我感到很有新意思。」

杨偲泳首看《浪花男女》的预告

伍允龙表示大家都想拍好电影而聚首一堂：「今晚出席『香港之夜』最大感受就是见到好多旧朋友，而且大家都是秉持同一个理念：就是拍好香港电影。」许恩怡表示「香港之夜」让她认识到很多新朋友：「 好开心见到很多熟悉的面孔。香港的圈子很小，但也不容易见到大家，今天见到很多旧朋友但也同时认识很多新朋友，有不同国家的人，让我有期待将来的合作。」

杨偲泳、朱鉴然一起出席，杨偲泳表示首次在活动中与这么多不同国家的参加者一起看到自己主演电影的预告，感觉新鲜：「其实我今晚第一次看到《浪花男女》的预告，刚刚在大银幕与大家一起看到这预告，首次看到自己在戏中滑水的表现，希望大家到时会支持。」