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THE BOYZ 9成员求解约 公司欠薪数十亿韩圜 老板车佳媛被爆出挪用公款

影视圈
更新时间：23:45 2026-03-19 HKT
发布时间：00:15 2026-03-20 HKT

韩国男团THE BOYZ今日爆出已向公司One Hundred提出解约，除了成员NEW续留公司，其他9人已在2月向公司代表要求终止专属合约。男团近来是非不断，去年演唱会遭炸弹恐吓、成员周鹤年涉与前AV女优明日花绮罗有性交易退团，所属公司One Hundred的老板车佳媛更爆出挪用公款。

THE BOYZ下月开唱自费苦撑

THE BOYZ成员上渊、Jacob、泳勋、贤在、柱延、Kevin、Q、善旴及Eric于2月以「重大违反专属合约」及「信任关系已无法挽回」为由，单方面通知公司解约，并要求查阅详细收入记录，但一个月后车佳媛一直未能交出资料，更反咬成员也有错，要求9人支付违约金，双方谈判破裂。有指One Hundred资金出现严重问题，自去年第3季起已积欠THE BOYZ的数十亿韩圜金额未结算，连合作厂商与工作人员的欠款，也累积数十亿韩圜。最离谱的是THE BOYZ下月24日至26日要在首尔开唱，都得自费苦撑，包括练习室租借、工作人员人工等。

泰民@SHINee已跟Big Planet Made解约

此外，车佳媛还被爆动用成员宿舍约1.5亿韩圜（约78万港元）的房屋押金，不过对此One Hundred强硬否认，直指相关说法毫无根据和恶意捏造。根据2024年的财务报表，该公司的负债约532亿韩圜（约2.78亿港元），已经远超过约342亿韩圜（约1.79亿港元）的市值，陷入了严重的「资不抵债」状态。至于女团VIVIZ、歌手李茂珍与BE’O已正式向Big Planet Made娱乐下达了专属合约解除的通知，他们都指控公司严重违反专属合约，由此导致信赖关系破裂，该公司为One Hundred旗下的子公司。SHINee成员泰民上月亦已跟Big Planet Made解约。

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