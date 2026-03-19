古天乐、刘伟强现身「寰亚之夜」 邓丽欣「出关」歌影艺三线发展有压力 许恩怡再争影后感荣幸

古天乐、钱家乐、刘伟强导演、岑丽香、邓丽欣、洪永城、朱晨丽、谭旻萱、许恩怡等联同寰亚传媒集团老板林建岳博士前晚（17日）出席在中环举行的「寰亚之夜」，现场星光熠熠非常热闹。

朱晨丽获香香认证恐怖

即将开播的寰亚剧集《重案解密》改编自香港过去15年间，全城瞩目的真实奇案，并以单元形式呈现，再由男女主角苗侨伟与香香贯穿所有故事线。岑丽香、朱晨丽、谭旻萱与陈少邦剧中饰演同袍，一忠一奸，洪永城说：「我系一个做咗好多坏事嘅人，丧尽天良，最终俾三哥（苗侨伟）同埋香香治理我，同埋『搞掂』我！」朱晨丽透露其剧中角色亦有大反差，连她本人亦感到毛骨悚然，她亦希望让观众见到另一面的她，「最大挑战系连我自己都『哗，有冇咁恐怖？咁变态？』」身旁的香香立即认证：「我有睇片呀，呢个人真系咁恐怖，做唔到！」

香香怕忘记对白唔敢倾偈

林子善爆料香香在现场勤力背广东话对白，剧本都被她做的记号画到五颜六色，最佩服她同时还要跟两名囝囝视讯。香香笑说：「我系佢哋『做功课』好榜样，其实我拍剧见到大家好开心，好想同大家倾偈，但我又怕忘记对白。」子善感谢监制梁家树、「家姐」佘诗曼和梁靖琪（Toby）引荐他加入拍摄。

陈嘉宝为拍剧牺牲长发

何嘉莉、陈嘉宝和谭旻萱同样演出《重案解密》，虽然要忍口不能剧透，何嘉莉指自己做了好多资料搜集，拍摄时都好努力，希望能原汁原味播出。第一次拍剧的谭旻萱直指紧张：「拍摄过程好开心，我系好紧张，唔算好惊慌，今次我演嘅角色情绪起伏好大，好有挑战性。」陈嘉宝为拍剧牺牲长发，她透露最难忘在外地取景，「睇剧本已经觉得有啲故事真系好恐怖，期间要去喺外地取景，喺酒店住咗差唔多两个月。夜晚喺酒店房睇剧本，我要屋企人或者朋友开视讯，要佢哋喺个镜头前陪住我。」

Stephy认有压力

最近闭关的Stephy自言终于「出关」，她说：「因为最近半休息状态无乜出嚟见人，所以今日有啲兴奋又期待。」即将有新戏《大分瓶》上映，「呢个故事系讲打保龄球，𠮶阵我都花咗啲心机去练习，大家可以入场睇吓我打得似唔似。音乐方面我今年都会有新歌推出，艺术方面，5月会再有展览，有少少压力，因为而家进度一般。」三线发展，Stephy扬言要加把劲。

Natalie再入围「最佳女主角」感荣幸

Natalie凭电影《无名指》入围第44届香港电影金像奖最佳女主角，第二次入围，与马丽、廖子妤、章子怡和陈法拉等前辈角逐影后宝座，她说：「非常荣幸同埋感恩，因为其他入围嘅四位女演员都系我非常敬佩、非常钟意，我有睇晒佢哋嘅作品，可以同佢哋坐埋一齐，感觉好似发紧梦。」又称下月开拍新戏，笑言有少少紧张，说：「因为隔咗一段时间无拍戏，惊唔记得点演，希望一踏入现场就捉得返个感觉。」身旁的Hazel在电影《夜王》饰演「BB」，原来这是她的乳名；而Hillary即将参与电视节目拍摄，同时忙于经营Social Media，努力拍片影靓相。

Natalie建议演后宫争宠

问到最想演甚么角色和题材？Natalie建议演后宫争宠，Stephy笑说：「后宫佳丽三千？年龄层有少少跳㖞，一定唔拣我啦！」而身形纤瘦的莎莎则指最想参演动作片，娇柔的她喜欢挑战高难度，她自信满满，自认有天份！同样反差极大的赵君瑜（Angelina），在《夜王》饰演性感美女，她却希望演丧尸片，说：「希望尝试CG同埋特技化妆，半边脸烂晒血淋淋，唔介意破坏个样。」至于最近在恋爱综艺节目爆红的曾睿彤（Maya），恋爱大过天，她希望拍浪漫爱情片，身旁的黄靖莹（Charlie）建议她写《单身400天》剧本向「寰亚之夜」Party的电影公司老板和导演自荐。