乘风2026丨最新名单泄露陈凯琳恶斗李施嬅杨茜尧 三代TVB花旦挑战《浪姐7》「全直播」地狱赛制

内地综艺节目《乘风2026》（浪姐7）自筹备以来受到关注，早前网上疯传张曼玉、王祖贤、韩国女星宋慧乔会参加，更言之凿凿众人已出机票。随住《浪姐7》预计在今年4月播出，网上最近曝光新一份参与名单，当中见到有香港女星陈凯琳、李施嬅、杨茜尧（前名杨怡），再度引发热议。

香港三位代表两人选美出身

34岁的陈凯琳日前出席活动时，被问到有关参与《浪姐7》时，坦承有收到邀请，并正商讨细节，还透露获老公郑嘉颖支持：「佢话通常去两星期就回港几日，顺利晋级就再去，所以在照顾小朋友方面都要和家人沟通如何安排，家人都很愿意配合，老公好好，他很鼓励我，叫我趁年轻乜都试，他都有和我分享经验，如果真的参加要好好调整心态，他比较担心我的心理，怕我会受别人的言论影响。（有指今次全直播压力大？）港姐都是直播，无修饰的条件下，观众会见到最真的我们。」

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45岁的李施嬅2003年参选港姐时夺得「最上镜小姐」及「才艺小姐」，近年因《新闻女王》在内地人气急升，早在去年已传出参加《浪姐6》，不过随住李施嬅与星级健身教练车崇健（Anson Cha）结束8年情，二人又亮相节目《再见爱人5》，《浪姐6》最终只闻楼梯响。不过李施嬅于2024年已签约内地经理人公司「天娱传媒」，又曾跟「胡说八道会」开演唱会，今年参加《浪姐7》亦不足为奇。

杨茜尧曾传参与《浪姐5》

46岁的杨茜尧自10年前嫁罗子溢后，两年抱两诞下一女一子，杨茜尧为照顾家庭半淡出幕前。《浪姐7》名单见到杨茜尧，暂时未见到新消息确认，去年曾为《周励淇25周年音乐会澳门站》踏台板试水温的杨茜尧，早在2023年《浪姐5》时已传出获邀参与，只是当时未有成事。

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《乘风》系列早在2020年推出第一季《乘风破浪的姐姐》，节目以独特的赛制著称，召集30岁以上的女艺人，不论是歌手、演员或舞蹈员，让众人经过数个月的专业训练，以及高强度考核后，以全新的女团成员身份再次出道。

不少网民对三人亮相表示期待：「第一名杨怡，这也太好猜了，无悬念」、「李施嬅杨怡可以期待下」、「期待杨怡，李施嬅的精彩表演」、「陈凯琳？居然来了」，另有网民问：「说好的张曼玉呢」等。

全能艺人残酷生存战

最新一季《乘风2026》预计在2026年4月播出，本季将打破惯例，首次以从初赛舞台直到总决赛，一共七场的「全舞台直播」，进行未有经过修音的即时放送，考验艺人的唱跳实力，是一场极其残酷的生存战，有指初舞台于3月下旬启动。

《浪姐7》的参与名单近日陆续出炉，当中见到内地演员《甄嬛传》奸妃「安陵容」陶昕然、「祺嫔」唐艺昕、57岁「台湾第一美女」萧蔷、范玮琪、徐洁儿、曾沛慈、江语晨、马来西亚的李心洁，当中萧蔷、李心洁未有否认，回应颇有玄机。