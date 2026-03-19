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龙婷《旅程》巡演5月登陆澳门 承诺每站加入新元素

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-19 HKT
发布时间：22:15 2026-03-19 HKT

龙婷《旅程》巡回音乐会自去年8月18日于西九文化区自由空间大盒揭开序幕，一连三场香港站演出圆满成功。随后于2025年11月踏足广州，更在2026年1月先后唱响清远与东莞，每站均叫好叫座，反应热烈。最新一站将于5月23日登陆澳门银河综合度假城之GBOX，票价分为$1080（VIP，含一对一合照）及$680两种，并定于3月23日上午10时率先在Patotix及邻住买开放优先订票，3月30日中午12时则于银河票务及大麦网公开发售。

龙婷巡演足迹遍布多地

龙婷满怀感恩地表示，非常庆幸她的《旅程》音乐会能走遍那么多城市，结识一群又一群新的乐迷。每当工作空档，她亦把握机会游览当地风光、品尝地道美食，为她的人生旅途增添不少动人色彩。她更感性分享：「在音乐会现场听到观众的掌声和欢呼声，实在是无比奇妙的体验。」

龙婷感恩乐迷一直相伴

为答谢乐迷一路以来的支持，龙婷透露每一站巡唱都会加入新元素，「今次澳门站的歌单和服饰都会有所调整。大家也知道，我的歌唱旅程就如人生一样，有高有低。由去年香港站开始，到即将举行的澳门站，每一站都将成为我人生旅程的一部分，我很高兴能与大家一同走过、一同经历，交织出一个又一个属于我们的故事。

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