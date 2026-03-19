王晶评价陈百强歌艺直指音域窄：等于汪明荃 列死因之谜三大关键 认定与抑郁无关？

已故巨星陈百强1993年离世，至今已32年。著名导演王晶一条在网上流传的照片，表示自己与陈百强曾见过几次面，却提到对方的死因，认为悲剧背后与事业落差、心理压力、药物意外有关。

王晶赞陈百强儒雅斯文

导演王晶在影片中形容陈百强「很斯文，很儒雅」，当年强红极一时，其音乐却因声线受到限制。王晶指：「他声线声域（音域）不广，不能够调太高的音，所以他唱的歌，就是等于汪明荃的歌，就是容易唱，谁都能唱。」王晶提到陈百强的金曲《等》、《偏偏喜欢你》等都很不错。但有网民质疑王晶过往只是执导电影、监制剧集，却评论陈百强的歌艺：「他凭甚么评价陈百强的歌声」。

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王晶虽然只接触过陈百强几次，对他不太了解：「还是挺温柔的，他经常会像女人一样去打麻将，他跟张国荣都喜欢打麻将。」王晶又分析陈百强当代巨星，性格较脆弱原因：「主要就是火的太容易，太多人崇拜他们，就造成了他们的任性。」

王晶认为陈百强没抑郁

陈百强于90年代进入瓶颈期，追求完美的他，陷入巨大的心理落差。王晶认为与当年资讯落差有关：「陈百强应该就没有抑郁，因为他们觉得我甚么都好，然后为甚么有的事情还是做不到呢？或者是达不到我的想法呢？」由于当年没有人去开解红星，才会陷入死胡同。

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