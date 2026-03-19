张致恒认欠七师傅六位数未有本事还钱 解释申请公屋综援诸多借口原因

张致恒（Steven）早年被爆一脚踏5船，赔上演艺事业，加上2019年与太太区燕雯（雯雯）结婚后连诞四子，导致经济长期陷入拮据。张致恒日前被堪舆学家七仙羽（七师傅）爆料，欠下七师傅六位数字，又对申请政府综援、公屋诸多借口，张致恒老婆雯雯神隐多时，都现身IG时动态回应。

张致恒透露已申请公屋

事件曝光后，已转职搬运工人一段时间的张致恒，昨日（18日）在IG上载两张照片，包括工作照及污黑手心的照片，发文承认暂时「未有本事还到钱」，又透露已申请公屋一段时间。

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张致恒：冇谂过唔还钱

张致恒留言：「首先我要感谢七师傅一直以嚟嘅帮助，因为冇佢嘅帮助，我都真系过得几困难，仲要多谢曾经帮过我嘅咁多朋友，我只能够讲，对唔住而家嘅我仲未有本事还到钱，但系我从来冇忘记过每一个人嘅恩惠，亦都从来冇谂过唔还钱。」

张致恒感谢七仙羽伸援手：「七师傅系一个好好嘅人，好有善心，成日都会主动问我哋过成点，都会问我嘅小朋友 有冇饭食，间唔中仲会买啲零食畀佢哋，其实我系（喺）丰泽已经做咗差唔多一年嘅时间，呢一年里面，我都好努力去做嘢。」

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提到申请公屋及综援，张致恒承认已排队中，但不想攞综援：「好多人问我点解唔去攞综援申请公屋，其实公屋呢，就已经申请咗一段时间，但系呢个世界唔系话人多就可以快啲攞到屋，同埋我真系唔想去攞综援，因为我好钟意工作我好钟意做嘢。」

张致恒称因为自己有四个儿子，就算大仔已戒奶，最细的囝囝仍要饮奶及用尿片：「同埋我想提醒一下我系有四个仔，大𠮶啲唔饮奶粉唔代表细𠮶个唔饮奶粉，再加上我哋唔系饮贵奶粉，最细𠮶个未戒到尿片，其实有好多嘢我懒得解释，要唔信你嘅人永远都唔会信你」。

七仙羽焦点放到纹身

张致恒出Po后七仙羽也有在帖文下留言，却将焦点放到张致恒身上的纹身：「你何时纹身的？上一次没穿衣服，不见有纹身的？」不少网民见张致恒终于脚踏实地留言鼓励：「继续努力」、「勤力工作，终会有收获，加油」、「终于算系开始稳定工作」等。

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