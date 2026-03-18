柏原崇49岁生日获粉丝洗版祝福 与内田有纪拍拖16年低调放闪

凭经典电影《情书》及日剧《恶作剧之吻》爆红、曾获封「世纪末美少年」的日本男星柏原崇，于16日庆祝49岁生日。虽然他已退居幕后，专注担任女友内田有纪的经理人，但仍获大批粉丝关注。日前一众fans蜂拥到其微博帐号留言祝他生日快乐，更纷纷送上对他和内田有纪的祝福。内田于年初宣布离开旧东家，并加入柏原崇开设的事务所「10BEANS」，故此不少粉丝亦祝二人事业发展顺利，更有粉丝祝已拍拖16年的他们继续幸福下去，场面温馨。

《恶作剧之吻》动漫图送祝福

柏原崇亦开心感谢一众fans，其中一名粉丝贴出《恶作剧之吻》动漫图，祝「柏原直树与内田琴子」（原著男女主角分别名为「入江直树」和「相原琴子」）长长久久时，他更幽默回应：「内田的性格跟琴子很像！」其实二人拍拖多年，却少有提起对方。今次柏原崇松口提到女友，还说她性格像「琴子」，令粉丝们纷纷冧爆大呼「好甜」！而内田早前在节目中，亦曾甜笑承认目前的伴侣兼经理人就是「前演员男性」。虽未指名道姓，但亦默认了柏原崇的男友地位。

柏原与内田离婚后重逢擦出爱火

柏原与内田同属90年代爆红偶像演员，二人当年已曾合作拍广告和日剧，无奈当时内田与男神福山雅治拍拖。及后二人分别嫁娶，在各自经历惨痛婚姻后，终于在2009年于朋友聚会上重逢，并火速挞着。

