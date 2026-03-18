泰国乌汶叻公主袭港献唱《月亮代表我的心》 Mew与Tul甜蜜公布年尾婚期
更新时间：22:15 2026-03-18 HKT
发布时间：22:15 2026-03-18 HKT
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泰国乌汶叻公主、泰国男星Mew Suppasit Jongcheveevat和Tul Pakorn Thanasrivanitchai现身「2026香港泰国之夜 - 重新构想泰国」活动，齐齐宣传泰国影视产业。乌汶叻公主更在活动上压轴献唱四首歌曲，其中特意选唱邓丽君经典名曲《月亮代表我的心》，甜美歌声配上诚意十足的中文演绎，惹得在场嘉宾不断拍掌欢呼。
Mew与Tul合唱展唱功
Mew和Tul紧接公主出场表演，二人合唱两首歌曲，同样令现场嘉宾听出耳油。二人受访时透露来过香港不下十次，大赞香港空气好又靓，如有时间会到不同的寺庙参拜，好似是车公庙、观音庙和拜大佛等。Mew表示上星期亦来过香港出席活动，当时有去红磡的观音庙，但那天太多人，希望今次有时间再去。两人既是演员也是歌手，他们都希望来港举行粉丝见面会，又说喜欢很多香港歌星，如果能在香港开骚，想请他们一起唱歌。但问到想请哪一位时？他们就大卖关子，只谓很多人都想邀请。
Mew亲证年尾泰国行婚礼
Mew在2年前的新歌发布会上向Tul求婚，二人恋情开花结果。问到婚期，Mew大方透露将于今年年尾在泰国举行婚礼，笑谓结婚不会影响工作，但正构思找师傅挑选吉日。又说有想过找香港的师傅拣日子，问到会否趁此行完成此事？他笑言还未决定。
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