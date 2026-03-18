寒战1994｜谢君豪晒流利英文同《唐顿庄园》男星谈判 王丹妮做黑道大家姐献出多次第一

谢君豪、梁家辉、刘俊谦、王丹妮现身警匪片《寒战1994》发布会。惯演富豪的谢君豪，指这次与台湾演员吴慷仁合作，演首富家族父子，他盛赞对方充满内涵，并坚持以广东话沟通。

谢君豪花3小时化老妆要小休

对于化老妆演出，谢君豪透露每日要花三小时化老妆，化妆师十分体贴，会摆厕纸让他托头小睡，「化完妆瞓醒就食得早餐！」他认为最有难度是跟《唐顿庄园》（Downton Abbey）好戏之人晓邦纳威利（Hugh Bonneville）做对手戏，大讲英文对白。而在旁的导演梁乐民赞谢君豪说得流利。对于《寒战1994》集合影帝级周润发、梁家辉、郭富城、古天乐等演出，导演明言要多谢电影公司老板江志强，对方著构思强劲组合，称会尽量配合而令他梦想成真。提到古天乐演特首，梁乐民表示，在造型时只对古天乐称整发型加胡须，对方全力配合。而扮演黑帮话事人的王丹妮形容拍摄《寒战1994》有好多第一次，「要同好多人打，有揸枪戏，事前接受枪械训练。」续说：「做黑帮大家姐，导演要我演得沉稳啲，戒情绪起伏，要话得事，就要好有力量！」