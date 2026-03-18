正义女神丨陈炜「儿子」刘倬昕反串爆红 阴沉眼神获激赞 7岁验出系资优生拥超强学历

TVB与优酷联合出品的剧集《正义女神》将于3月30日首播，今次演出阵容相当强劲，由佘诗曼联同谭耀文、陈炜与、蒋祖曼和周嘉洛等人演出，全25集审理超过20宗少年犯罪个案，包括「高成彬天台杀人案」、「毁坟案」、「刀砍姊妹案」、「少女杀婴案」、「纵火案」、「校园霸凌案」、「少女援交平台案」、「杀猫案」、「非法处理尸体案」及「Live House谋杀案」。

佘诗曼曾特别提名赞刘倬昕

剧集在3月16日率先在内地优酷平台播出后，瞬间引爆网络热议，首集登场的「高成彬天台杀人案」，饰演14岁少年犯「高成彬」的刘倬昕（Sam）意外成为全网焦点，「声泪俱下」的自辩戏、「阴沉眼神杀」不单赢尽网民赞赏，连佘诗曼都曾特别提名赞刘倬昕的演出：「佢唔止系故事灵魂人物，演技仲令我好有惊喜呀。」

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刘倬昕「声泪俱下」自辩戏赢尽赞赏

为了紧贴「少年犯罪」主题，剧集起用了大批年青演员参与个案演出，当中反串兼逆龄饰演14岁少年犯「高成彬」的刘倬昕，因新鲜面孔、出色演技及「阴沉眼神杀」备受高度关注，其中一场「声泪俱下」的自辩戏更是赢尽赞赏：「非常好睇，又一经典剧，劲，好多新演员都做得好好，尤其是由女演员主演的重要少年犯高成彬，虽然未记得呢个演员真名，但将来一定记得。」、「高成彬的演技真的厉害，超级好。」、「我对他戴的这副眼镜感到恐惧。」对于新剧备受关注，刘倬昕感恩地说：「好想多谢每一个喺社交媒体同我讲加油同埋支持我嘅人，每一个留言我都有睇，作为一个新人竟然可以畀大家关注到，实在系好幸福嘅事，好感恩。」谈到有不少网民对于刘倬昕反串演男生大感好感，刘倬昕透露：「其实当时casting嘅时候，男同女嘅角色我都有试过，但可能自己本身系男仔性格，有啲女仔戏仲未驾驭到。庆幸佳导揾到适合我嘅位置，而且相信我会做到！」

刘倬昕本身拥有超强学历

刘倬昕本身拥有超强学历，她不单是香港大学犯罪学硕士毕业生，并以一级荣誉完成语言学及性别研究，更将于今年9月再进修Postgrad教育。刘倬昕中学时就读名校拔萃女书院，除DSE以 Best 5 29分的佳绩脱颖而出，7岁时更被验证为资优生，绝对是一名学霸。除了读书，刘倬昕体育及艺术才华亦相当突出，曾赢得龙舟世界锦标赛季军，以及以全国大学生400米亚军身份、代表香港出战各项国际赛事，文武双全！刘倬昕在2021年因陪友人面试、意外考入第31期TVB艺员训练班，自此开启演艺事业，她曾在J2节目《我要瞓斗》中成功挑战60小时不眠不休，勇夺冠军并赢得10万元奖金！除了《瞓斗》，刘倬昕还参加过《福禄寿训练学院》，凭撼爆头的「人肉篮球」表演令人留下深刻印象。刘倬昕亦曾参演《异空感应》、《非常检控观》、《夺命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《卧底娇娃》等剧集演出，并经常出演军装警察。

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正义女神丨第一集剧情率先睇：