李海铜跟马贯东感人虐心恋成焦点 网民激赞：隐藏女主角

TVB轻松动作喜剧《卧底娇娃》昨晚剧情迎来新进展。张曦雯饰演的佳琪发现刘彪（关礼杰饰）背著邦妮（邵美琪饰）搭上秘书Flora（姚嘉妮饰），于是向邦妮作出暗示。不过邦妮似乎早已知情，并婉转地著令佳琪不要再提。另边厢，张曦雯发现父亲沈逸良（潘志文饰）与昔日「小三」仍有联络，令父女关系再度恶化，直到逸良心脏病发，佳琪才得悉自己当年才是累死母亲的真凶。

马贯东李海铜见不得光恋情

昨晚最大焦点，继续是「潘奕风」（马贯东）与「苏嘉盈」（李海铜）的「虐心风盈CP」！自日前第16集播出后，李海铜人气急升，昨晚第17集一开播，已有大量网民坐等「铜B」出场。昨晚「风盈CP」回忆部分剧情讲述嘉盈因承受不到与潘奕风「见不得光的恋爱」，二人苦陷分手边缘。直到嘉盈意外发现奕风的「卧底」身份后，不但马上变回「开心甜美少女」，还承诺要守护阿风，甜蜜互动再度融化网民。

李海铜善解人意形象入屋

不少网民被李海铜的善解人意融化，更有网民感动落泪，纷纷留言激赞：「睇到喊咗」、「呢个反转好好睇」、「咁都冇发烂渣，真系好女仔」、「完美到癫」、「超明白事理，又善解人意」、「想分手𠮶段真系畀佢感动到」、「隐藏女主角」、「又靓性格又好」、「有几Sweet就有几惨」。由于嘉盈一角太受欢迎，不少网民跪求其真正死因，并力推李海铜荣膺今年「女飞跃进步奖」！

李海铜社交网关注人数急升

被网民再度盛赞「靓到好似AI」、「有股解释唔到嘅仙气」的李海铜，社交网关注人数持续攀升，短短一日半急升接近1万Followers，达到2.54万关注。未知是否为回馈网民，李海铜昨日分享了与马贯东的搞笑短片。片段中见阿东因意外按住了电话，令李海铜「大发雷霆」，更拎起纸巾怒掷阿东。搞笑的是，有网民留言：「发嬲都嬲得温柔过人」，足证李海铜的温柔甜美形象何等深入民心。