布斯韦利士71岁生日 妻积极推广关注失智症 成立基金会支援病患照顾者
更新时间：17:15 2026-03-18 HKT
发布时间：17:15 2026-03-18 HKT
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明日（19日）就是荷里活动作巨星布斯韦利士（Bruce Willis）的71岁生日，虽然他自2022年及23年先后确诊失语症、额颞叶失智症（或称额颞叶退化症）后，淡出幕前；去年甚至传出他已失去说话和行路的能力，其妻Emma Heming Willis仍积极推广民众关注失智症，继去年宣布在布斯死后捐出其大脑作医学研究外，日前公布成立「Emma & Bruce基金会」，以支持失智症研究及帮助病患的照顾者。
布斯韦利士死后捐大脑研究
Emma Heming Willis于12日出席额颞叶退化症协会（AFTD）举行的慈善晚宴，大会更向她与布斯颁发「Susan Newhouse & Si Newhouse」希望奖，此奖旨在表彰那些为FTD（额颞叶退化症）群体作出卓越贡献的人士。Emma利用自己的影响力参与政治活动和公众教育，并撰写了畅销回忆录《The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path》，借此支持FTD患者及其照顾者。Emma领奖时说：「今晚你们或许是在表彰我和布斯，但这份感激之情应该属于你们。你们看到了我们，你们用社区的力量包围了我们，你们给了我们希望。」
另外，提到其成立的基金会，Emma说：「我深信支持科学研究的重要性，同时也要关注那些每天承担巨大责任的照顾者。布斯一直以慷慨和仁慈待人，我知道他会因为帮助面临此病症的患者和家庭而感到自豪。」
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