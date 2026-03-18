农夫名字于TVB官网消失？《Do姐去Shopping》成爆笑回忆 《爱回家》要角亦疑似离巢

近日TVB再度传出艺人离巢潮，其中最受关注的，无疑是组合农夫的陆永与C君（郑诗君），二人的资料已从TVB官网消失，IG的工作联络方式亦已更新至二人成立的娱乐公司「农作天下」，似乎想将事业重心全面转向内地。其他疑似离巢的艺人还有《爱．回家之开心速递》饰演「Laptop」一角的孟希璘，及在《女神配对计划》向李芷晴表白的周嘉全。

农夫去年成立工作室做老板

农夫与TVB合作始于2013年，当时他们签约成为旗下部头合约艺员，成功由歌手转型到电视圈，他们与Do姐郑裕玲合作无间，先后有《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》、《晚间看地球》及《Do姐有问题》等，幽默风趣的互动，深受观众喜爱，成为收视保证。C君更凭借其创意与领导能力，于2021年获委任为J2台创意总监，致力于节目革新，直至2023年5月才卸任。

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农夫与郑裕玲合作无间

农夫早于 2022年，开始到内地发展，之后在多个城市举办《农夫20周年有D新歌巡回演唱会》，反应极为热烈，场场爆满。去年陆永和C君公布成立娱乐公司「农作天下So Fa So Cool」，自己当老板为离巢铺路，直至近日陆永和C君的名字，正式在TVB官网下架。

《爱回家》要角离巢外闯

继农夫疑似离巢后，近期有网民发现，TVB的官网上找不到多名艺人的资料，包括已故影星孟海的侄女孟希璘，她曾在《爱．回家之开心速递》饰演「Laptop」及演出《十八年后的终极告白》。而于2017年加盟TVB，在《女神配对计划》向李芷晴表白的周嘉全，及曾演出《金枝欲孽》，在《爱．回家之开心速递》演出「大力」的绿叶王张汉斌（现名张韡腾），均疑似相继离巢外闯。

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《爱回家》孟希璘疑离巢外闯？