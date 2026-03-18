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正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光

影视圈
更新时间：15:20 2026-03-18 HKT
发布时间：15:20 2026-03-18 HKT

 由无线（TVB）与优酷联合呈献，金牌监制钟澍佳打造的全新律政剧《正义女神》将于3月30日首播。剧集在3月16日率先在内地优酷平台播出后，瞬间引爆网络热议，每个少年犯罪个案均备受重点关注，而陈炜在第四集的演出，不比任何一个犯罪个案逊色。

陈炜与佘诗曼多次出现对峙场面

陈炜今次在剧中饰演大状「高淑桦」，首集为一宗「少年天台杀人案」，案中被告是她的14岁儿子「高成彬」刘倬昕，「高淑桦」陈炜为了令儿子与高等法院暂委法「官言惠」佘诗曼多次出现对峙场面，最后「高成彬」刘倬昕的脱罪，改变了「官言惠」佘诗曼的仕途。

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陈炜在首部剧集《法网追击》泳衣上阵

前亚姐冠军陈炜（炜哥） 在2012年转投TVB复出，在首部剧集《法网追击》的演出已经吸引不少观众的注意，饰演大反派「庞铁心」的陈炜除了泳衣上阵外，与郭政鸿连场激嘴兼床戏，成功俘虏了观众的欢心。陈炜其后在《神鎗狙击》饰演「大家姐」，《东坡家事》饰演泼妇「河东狮」、《枭雄》的「姚桂生」、《宫心计2深宫计》、《果栏中的江湖大嫂》和《巨塔之后》同属出位之作，当中在《双生陌生人》更与施展浑身解数，身穿睡衣与马德钟激吻，陈炜的演出够晒香艳。

陈炜在《正义女神》同样不锡身

今次陈炜在《正义女神》同样不锡身，在第四集将法律战转移成为床战，与「御用鬼佬」古天祥上演激烈的床戏，陈炜坐在古天祥的身上拥吻，一度锡到「嘴都歪」，陈炜身上只剩下一件性感的内衣，丰满上围一览无遗，最后陈炜被古天祥推倒在床上，露出白滑大髀。「高成彬」刘倬昕曾向补习老师表示妈妈经常陪男人过夜，似乎这一幕埋下伏线。

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