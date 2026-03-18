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妮歌洁曼失婚光速搭上老友《心计》Simon Baker 歌手前夫感震惊被背叛

影视圈
更新时间：14:45 2026-03-18 HKT
发布时间：14:45 2026-03-18 HKT

58岁金像影后妮歌洁曼（Nicole Kidman）日前在奥斯卡颁奖礼上状态回勇，原来有传去年再度失婚的她已觅得第二春，其传闻中的新欢正是澳洲男星Simon Baker。现年56岁的Simon以主演经典美剧《心计》而闻名，亦曾参演《穿Prada的恶魔》。他与妮歌同属成功打入荷里活的「澳洲帮」，二人是相识几十年的老友，妮歌跟Simon前妻Rebecca Rigg亦份属好友，她甚至是二人的24岁儿子Harry之教母，两家人关系密切。

妮歌洁曼戏假情真？

然而Simon和Rebecca早在2020年离婚，妮歌亦于去年忽然被歌手前夫Keith Urban狠飞。两位失婚老友最近又在Prime Video新剧《首席女法医》（Scarpetta）中结戏缘，饰演女法医的妮歌，与饰演FBI探员的Simon在剧中演夫妻，有指二人疑似戏假情真。月初他们一起出席该剧的纽约首映礼时，又被指举止亲密，不但趁住影大合照时十指紧扣手拖手，更被发现在首映派对上甜蜜狂欢。二人为宣传新剧受访时，被问到老朋友演咀戏的感受，Simon笑言：「是有点奇怪，不过我们第一次做这件事时，都觉得『好吧，随便吧』。」

但妮歌则表示：「我并不觉得奇怪。我们以前也亲吻过脸颊，我们拥抱过很多次，我们还曾住在同一屋簷下……我认为，因为彼此有着共同历史，这种默契是与生俱来的，所以我们不需要刻意去培养，它自然而然地就产生了。」妮歌甚至承认二人之间「有火花」。

妮歌洁曼前夫周围揽女

据报道，妮歌闺密娜奥美禾丝（Naomi Watts）亦支持他们拍拖。至于妮歌前夫Keith虽然无端端因「中年危机」而提出离婚，分居后又频传另结新欢，但据指当他侧闻妮歌与Simon挞着时，却顿感被二人「背叛」，知情人士透露：「他完全震惊于她离婚后这么快就高调展开新恋情。这根本不是他们当初为了女儿们所达成的共识。」知情人士又指Keith早在二人拍剧时，已怀疑他们关系暧昧，如今二人传出恋情，令Keith伤心不已。

此外，Keith亦因为已涉足模特儿界的爱女Sunday Rose受访时，一味只提妈咪妮歌对她有多重要，却只字未提Keith，令他感到备受冷落。据知他上周六在伦敦的乡谣音乐节演出时就表现落寞，更向观众道：「我们来到这里就是要彻底忘却场馆外的一切烦恼。」

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