混血肥仔十分钟澄清片爆公关灾难 拎法庭判词辩称「笃瘀唔算家暴」反扮受害者：唔好喺网络世界寻找公义

YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy）近日被英国法庭裁定「Assault by beating」（殴打）罪名成立，前妻芊蕙子随后发声证实家暴：「有些伤口，并不是那么容易说出口。但我仍然感谢当时的自己，能够坚定地保护自己。公义经常迟到，但至少，它没有缺席。」

混血肥仔突贴「交代一切」澄清影片

混血肥仔昨晚突然在YouTube上载一段「交代一切」澄清影片，首次正面回应过去一年来关于出轨、家暴、抚养权等多项指控，甚至拎出分居协议书、法庭的判词尝试为自己洗白，结果被网民狠批「讲大话」，大现语言艺术制造公关灾难。

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混血肥仔承认双方对「分居」理解有落差

混血肥仔称因为事件一直处于法律程序之中，同时亦不希望影响工作伙伴和家人身边的人，所以选择不作公开回应，今次拍片的目的，只为说清楚整件事情的时间线，希望从今天开始，关于他家事的讨论到此为止。混血肥仔在片中以「对方、佢、叶女士」来形容分居太太芊蕙子，他承认早于2024年已签署分居协议书，并有WhatsApp记录证明双方同意执行相关的条款：「到咗6月尾、7月初，我哋口头上同意分居协议书内容，大致认为喺呢一刻大家哋婚姻已经完结。」混血肥仔承认双方对「分居」的理解存在落差：「对方可能认为，就算大家已经口头协议离婚，喺分居期间了解其他对象，我都算出轨。但系我会认为，大家都已经同意分居，我唔算出轨，不过点讲都好，我处理呢件事系处理唔好。」

对于外界盛传他「扮好爸爸」并打算放弃一对子女，混血肥仔重申：「由头到尾我都唔会亦都唔想放弃佢哋，呢样嘢我冇嘢可以证明，唯有用时间去证明，对我嚟讲最大嘅挣扎，就系究竟畀一个完整家庭嘅小朋友重要，定系畀一个情绪稳定嘅家庭环境嘅小朋友重要呢？无论答案系点都好，我相信呢两个答案都唔等同放弃。」混血肥仔又称英国法院在过去一年已为小朋友安排作出决定：「喺审视双方提交嘅照顾纪录、出入境纪录，包括安全问题，以及相关资料之后，最终作出 Share Care 嘅安排，即系一人一半抚养权，大家一人一半嘅照顾时间。呢个决定唔系一次性作出，而系经过长时间审视文件、证据，以及过往照顾小朋友嘅情况之后作出嘅安排。我相信英国家事法庭喺作出呢啲安排嘅时候，系基于专业同完整资料所作出嘅判断。我一直相信比起街外人同所谓知情人士嘅观察嚟得专业。就算我唔系大家心目中嘅好爸爸，但系两年嚟嘅炒作同讲嘢对我同小朋友嘅生活有咩好处呢？呢啲大人咁做又真系对小朋友好咩？」

混血肥仔澄清绝对没有拳打脚踢

混血肥仔澄清家暴一事，公开一份在2026年1月5日由法官手写的判词并说：「喺英国法律入面，家暴通常称为Domestic Abuse，呢个系一个好严重嘅指控，呢份判词当中冇提及我有Domestic Abuse，如果我有严重暴力，对家暴处理得咁严谨嘅英国法庭，系冇可能判我一人一半嘅抚养权。究竟冲突当晚发生咗咩事？2025年1月24日晚上，大家激烈口角后都冲动地用手指笃大家嘅肩膀并且互相推撞。但我重申，我绝对没有拳打脚踢，呢个冲突是双方面嘅，喺警局我被询问想唔想提告对方，但我当时只系话保留权利。喺警局我被通知控告 Excorbitant Beating，喺英国法律里面，Beating 泛指推人、扯手、拍打、拉扯衣服、掟东西掟中人、抓人，只要有 physical force 就可以成立。」混血肥仔再读出一份在1月19日经律师收到法官的手写判词内容：「事发后，现场警方即时拍摄，照片中显示对方有轻微红肿嘅情况。当时喺警局，我决定诚实承认呢个伤势系我用手指戳对方造成。同时因为呢个原因，判词里面也清楚写明：『我们注意到曾先生是一个品格良好嘅人，因此从这一点看来，佢较不可能犯下该项罪行，也较不可能向法庭作出不诚实嘅陈述。』」

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混血肥仔郑重向叶女士再次道歉

混血肥仔续说：「但由于我已经警局认罪，法庭需要作出裁决，因此法庭裁定控罪成立。在这里，我要郑重向叶女士再次道歉。无论事情经过系点样，当晚嘅冲突其实都唔应该发生，我都唔想再提，但有人讲到我系打女人、拳打脚踢，甚至打到入医院，呢个系非常严重嘅指控。点解会有唔少英国圈子嘅人话睇啲照片会觉得我打女人呢？ 事发后，警方即时到场嘅的照片和短片已经呈上法庭。事后大家推撞身上嘅瘀伤慢慢散发，但系警方最后系冇接收到我哋双方事发后再拍身上瘀伤嘅相。同时，我嘅瘀伤照片从来都冇畀家人以外嘅人看过，因为喺好早阶段，我都唔相信喺英国圈子嘅呢啲些朋友，我唔认同一班不断主动叫我返香港生活、叫我放弃抚养权嘅人系咩善良嘅人。我从来唔Post佢哋嘅嘢，唔系因为我冇同佢哋生活，而系由一开始，我唔佢哋大个咗会发现佢哋系父母嘅形象工程。」

混血肥仔称最后私隐系双方瘀伤照片

混血肥仔称事情发展至今，已经如实讲完所有经过：「最后嘅私隐，我相信已经系我哋双方嘅瘀伤照片，我希望大家唔好再强逼我哋拎啲相做比较，留啲空间同尊重给我同屋企人。 至于案件有乜嘢处罚？法庭最后嘅判决是：我需要罚款，唔需要有社会服务令，唔需要坐监，冇任何人生自由嘅限制，希望大家尊重法庭嘅裁决。同时，唔同嘅法庭都提醒我哋，唔好再喺网上重复婚姻破裂嘅原因经过，认为咁样系成熟成年人嘅做法。」混血肥仔在片尾说：「感情问题，我系有处理唔好嘅地方，除咗财务安排，其他相关法律问题基本上已经解决，小朋友已经适应同我嘅新生活。喺网络世界十年，我一直明白一个道理，唔好喺网络世界寻找公义，因为每一个人都可以成为判官。无论如何，你总会听到一啲你唔愿意听到嘅说话。真正重要，其实系喺现实世界，你点样做好你自己。」

混血肥仔澄清影片被网民一面倒狠批

混血肥仔的澄清影片再次被1网民一面倒狠批，有人说：「痴线，讲到自己好委屈好惨，个个屈你害你咁，明明系你先出轨先有后面所有事情嘅发生！bob叔讲得好啱，你好识用语言艺术嚟包装同spin走重点！ 好心你啦，唔想认错就咪认啦，搞到而家咁咪一样咁肉酸。」、「在香港和英国，即使签署了分居协议，在正式离婚令（Decree Absolute/Final Order）生效前，法律上仍属婚内状态。与他人发生关系通常被视为「不忠」（Adultery）。」、「我唔认同」、「我并没有」、「我唔同意」⋯只见你不知悔改，死不认错，不负责任⋯⋯」、「一分居就即刻同另一条女一齐，好心你就认出轨啦，仲死撑！」、「将自己出轨讲到好似无问题，好似理所当然咁。」、「原来笃到人有瘀伤就唔等于家暴，要法庭判系家暴先算系家暴 长知识了。」、「离婚分居系因为你出面婚外情，唔系忙！唔系一分居就有女朋友而系外面搅女人先忽略屋企人而离婚，搞好时间线啦！为咗保第三者而出嚟伤害屋企人。」