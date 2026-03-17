正义女神丨第一集剧情率先睇 文颂娴久违拍剧演技大爆发 刻意减磅演译丧子之痛陷崩溃边缘

由无线（TVB）与优酷联合呈献，金牌监制钟澍佳打造的全新律政剧《正义女神》，即将于3月30日起，每周一至周五晚间八点半在翡翠台隆重首播。该剧由视后佘诗曼（阿佘）领衔主演，昨日（16日）已率先在内地优酷平台首播，并瞬间引爆网络热议，口碑载道。

佘诗曼与闺密佘诗曼有虐心对手戏

去年凭借《新闻女王2》中「Man姐」一角再创事业高峰的佘诗曼，此次在新剧《正义女神》中彻底搣甩「Man姐味」，饰演一位外表强硬、内心温柔，充满正义感与善良的律师「言惠知」。其中，最让观众惊喜的莫过于相隔20年再度亮相TVB剧集的文颂娴，在剧中饰演一位痛失爱子的母亲，与闺密佘诗曼有多场虐心对手戏。

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文颂娴打头阵出场

《正义女神》的剧情主力探讨「青少年犯罪问题」，打头阵出场的文颂娴饰演两子女之母「苏女士」，因一次外出购物，亲眼见到「高成彬」刘倬昕将儿子「阿泽」落楼。「高淑桦」陈炜为儿子「高成彬」不断盘问「苏女士」文颂娴，最后「高成彬」刘倬昕竟无罪释放，「苏女士」文颂娴大受打击入院治疗，后来在「高成彬」刘倬昕的挑衅下而被枪杀。饰演饱受丧子之痛妈妈的文颂娴表现出色虐心，令不少网民为之惊艳，大叹「港剧初代女神和终极女神对决」超过瘾！文颂娴的演出被网民赞：「这个崩溃边缘的妈妈，整个心路历程演的太好的，这波赞必须先给她！」、「就是戏份少了点。」

文颂娴刻意减磅演绎丧子之痛

文颂娴在开拍当日亦曾说：「文颂娴好久没有和大家在萤屏见面了，相信好多粉丝仍然会停留在文颂娴的少女时代，但作为演员，是需要在不同阶段去扮演不同角色。今次会以母亲身份虐心演绎丧子之痛！为了特显那份憔悴感，我刻意减磅。我还记得那天踏进法庭场景的一刻，真的有被吓到，好真实的画面，四周都坐满了人，而我要坐在人群中（证人要坐在法庭前方中间位置），开拍前我跟佘说：「腿在发软，怎么办？」佘秒回：「那我的腿应该比你更软吧！你看！法官要坐在最前方的高处」！然后我俩哈哈大笑，马上缓和了当时紧张的气氛！这个角色每场戏都十分沉重，当我培养情绪时，佘总会默默在旁，直到我杀青的一天，大家都忍不住来个开怀大拥抱。佘诗曼，十分欣赏你的控场能力，谢谢你的体贴，很荣幸能够再次合作。」

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