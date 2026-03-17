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菊梓乔罕晒胸前春光发展「低胸经济」？女人四十不再禾秆冚珍珠  明言有钱先照顾到男友

影视圈
更新时间：18:30 2026-03-17 HKT
发布时间：18:30 2026-03-17 HKT

现年39岁、曾连续三届夺得《劲歌金曲颁奖礼》「最受欢迎女歌星」的菊梓乔（Hana），自离开TVB前唱片公司「星梦娱乐」转为独立歌手后，事业发展似乎停滞不前。即将迈入40岁的她似乎决心放手一搏，近日于IG上载了一段激罕的性感影片，引发粉丝热议，猜测她是否为事业再创高峰而转行性感路线。

菊梓乔终极解放身材

在最新发布的影片中，菊梓乔化上极其精致的妆容，披著一头浪漫的长曲发，在花丛中摆出各种慵懒迷人的甫士，颜值极高，尤如童话中的公主。然而，更吸睛的是她身穿一件低胸吊带裙，伏在地上，大方尽现胸前春光，展现出极少解放的的好身材，性感妩媚的姿态令粉丝看得血脉沸腾。

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菊梓乔女人40性感出击

菊梓乔在帖文中特别强调，相关影片「没有加上滤镜」，所见的都是她最真实的样貌，并标注了「#女人40」和「#踏入新的里程碑」，似乎在预告自己人生的新阶段。不少网民认为，她经历了近年的事业低潮期后，决心在迈进40岁之际改变形象，希望以更成熟性感的路线，争取更多内地登台的机会，杀出一条新血路。

菊梓乔唱酒吧骚纡尊降贵？

事实上，菊梓乔近年积极转战内地市场。去年，网上便曾流传她于内地酒吧登台的照片，当时她在一个小舞台上近距离与酒客握手互动，场面热闹。据行内人士透露，类似的酒吧骚虽然被部分港星视为「纡尊降贵」，但唱几首歌便能稳赚约9万港元，属于「快、靓、正」的工作。

菊梓乔：揾到钱先照顾到男友

除了事业，菊梓乔的感情观也相当独立。她曾公开表示「不会要人养」，更坦言要有钱了才会公开恋情，因为她认为「有钱才可照顾对方」，不习惯被别人照顾。其绯闻男友吴保锜去年开始被网民唾弃，工作变得少之又少，难怪菊梓乔似乎相当缺钱，并努力谋求更多发展路向。

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