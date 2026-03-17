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谢贤结婚珍贵画面翻Hit 前「靓绝TVB花旦」性感过狄波拉美到发光 遭周润发推撞够经典

影视圈
更新时间：16:38 2026-03-17 HKT
发布时间：16:38 2026-03-17 HKT

现年76岁、TVB七十年代「四大花旦」之一的黄淑仪，与汪明荃、李司棋、赵雅芝齐名，当年红极一时，更曾被赞靓绝TVB。近日，随著潘迎紫、陈美琪及赵雅芝宣布合体开唱，一段1979年谢贤与狄波拉「世纪婚礼」的珍贵片段再度引起热议。片中除了见到潘迎紫、陈美琪之外，更捕捉到担任姊妹的黄淑仪，其超高颜值和性感身材，瞬间成为焦点，美得令人赞叹。

黄淑仪紫色低胸裙艳压全场

在婚礼当天，黄淑仪身穿一袭紫色超低胸套裙，不仅衬托出她健康的肤色，更大胆地展现了她丰满的性感身材。从流出的画面可见，年轻时的她五官精致，明眸皓齿，一头乌黑浓密的秀发，整个人散发著自信与光芒，无愧于「当家花旦」的称号。

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黄淑仪遭周润发推撞

作为姊妹团成员，黄淑仪在接新娘环节中全情投入，为了争取开门利是，与周润发等兄弟团成员讨价还价，尽显其活泼直率的真性情。其中一幕，周润发在嬉闹中搞笑推撞黄淑仪，更成为婚礼当日令人印象难忘的经典画面，展现了当年巨星之间的好感情与玩得开的一面。

黄淑仪再婚终觅得幸福

事业成功的黄淑仪，情路并非一帆风顺。她于1969年嫁给比她年长21岁的首任丈夫刘芳刚，婚后育有一子一女。然而，这段婚姻仅维持了8年便告终。黄淑仪曾在访问中透露，离婚后她身上只剩下6000港元，独自远赴加拿大，更曾在零下六十度的严寒天气下，在餐厅为客人挂外套赚取生计。即使生活艰苦，她仍坚强表示「条路自己拣」，对自己的决定无悔。经历过婚姻失败后，黄淑仪在1981年迎来第二春，与医生徐景清结婚，并再诞下两名儿子。婚后她随丈夫移民加拿大，过著幸福美满的生活。

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