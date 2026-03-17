伍允龙赞李蔓莹有爱心拒谈婚期 进军微短剧市场预告新作必加动作元素

伍允龙今日到香港影视娱乐博览，担任香港电台微短剧剧本创作比赛的颁奖嘉宾。他坦言，现时短剧盛行，要在短时间内拍摄出有故事性和追看性的作品，是一门技巧。他透露正计划进军微短剧市场，并筹备相关项目，强调若由他策划，必定加入动作元素，希望透过动作场面在短时间内呈现精彩画面，吸引观众追看。

伍允龙自爆花名「聋仔」由来

提到《九龙城寨之终章》无缘参演，伍允龙笑言因角色「王九」已死，但最近有与剧组聚餐，期待日后能去探班。对于会否有前传？他听闻有此计划，但相信要待「终章」完成后才会启动。他更自爆有个花名叫「聋仔」，解释是20多年前刚入行拍摄打斗场面时，被对手戴着手套击中耳朵，气压导致耳膜受损，虽已康复，但听力仍受影响，受伤第一年更感觉像有棉花塞在耳中。

伍允龙大赞女友李蔓莹有爱心

谈到网民感谢他「批准」女友李蔓莹推出写真，伍允龙大赞女友有心，指写真是为了帮助动物机构，加上女友本身有养猫，想留个纪念。至于影完后是否有审查过？他强调女友是成年人，有分寸，不会审查其作品，就像他拍动作戏时，女友会关心叫他不要受伤，但信任他的处理。

伍允龙直言父母见他开心就满足

被问到新年是否有被催婚，伍允龙笑言是被记者催婚，感谢大家关心，但强调私事会自己处理，有喜讯会公布。他透露新年期间有与女友家人见面，而女友之前也已见过他的父母。问到父母是否赞他有眼光，他开心表示：「佢见到我开心佢哋就开心。」

