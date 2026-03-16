Kiri T澳门骚唱三首歌就「完场」玩谢观众 驾红色跑车冲入观众席：做咗一年带氧运动

唱作歌手Kiri T(谢晓盈)于上周六在澳门百老汇舞台举行《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》。向来以内向「I人」形象深入民心的Kiri T，在演唱会上深入探讨内向者的情感世界之余，更破天荒做出「离谱」之事，包括唱了三首歌就「完场」、再驾着「跑车」冲入观众席。

Kiri T开场即玩「假谢幕」

演唱会以「距离」为题，探讨内向者（I人）既渴望连结又需要空间的微妙心理。演唱会一开始，Kiri T仅唱出《10,000ft.》及《Fairytale》两首歌后便向观众「谢幕」，令全场哗然她说：「好希望快啲再同大家见面，送给大家今晚最后一首歌《至少做一件离谱的事》。」唱毕后，她走到台边的马路装置，深情寄语观众：「如果你哋都有一件事好想好想去做，又唔伤害人，即使有几离谱都好，你哋都可以为自己离谱一次。」

Kiri T与「E人」观众打字互动

假谢幕过后，Kiri T一连唱出九首歌曲，唱到中段，她随即在梳化上拿出电脑，在大萤幕上以打字方式与现场的「E人」观众互动，鼓励不论「E」人或「I」人，都可以在演唱会上自由释放未用尽的「电量」，全场观众随即热烈鼓掌尖叫。

Kiri T驾红色跑车冲入观众席

全晚高潮莫过于Kiri T突破「I人」界限，在演唱《中暑伤风加失恋x2》时，坐上红色遥控小跑车，驶入观众席，近距离与歌迷握手打招呼。返回舞台后，兴奋得喘着气，大声说：「多谢大家，好好玩，做咗我一年嘅带氧运动！」

Kiri T零距离坐观众席献唱

Kiri T的「I人」突破未有就此停步。真·谢幕过后，现场encore声不绝，Kiri T竟再下一城，直接从后台走到观众席坐下，拿起电话在观众包围下唱出《伤心的时候别说话》。席间，她再穿越观众席，走到舞台另一边观众席中的「鬼公仔」摆设旁，完全零距离为观众献唱，全场气氛再次推上高峰。

Kiri T感性剖白接纳自我

演唱会尾声，Kiri T感性分享这些年来接纳自己的心路历程，又坦言演唱会每次与台下互动，最怕是大家没回应，令台下观众即以热情叫声和掌声回应，Kiri T说：「其实呢几年好接纳自己系一个好『I』嘅人，成日都惊呢样惊𠮶样，但我越来越接纳自己，特别系创作音乐嘅时候。好开心身边有好多好『E』嘅人，因为我哋唔系唔一样，系互补。不论你系I、E，或者Anyone in between，应承我要好好欣赏自己。想做就去做，至少做一件离谱的事。」

Kiri T自弹自唱尽显才华

除演绎个人作品外，Kiri T亦重新演绎多首经典歌曲，包括《我不难过》、《任何天气》及《国际孤独等级》，并自弹自唱《Fairytale》，尽显创作才华，为观众带来一个难忘的「I人」狂欢之夜。

