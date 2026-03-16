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谭辉智亲回应《东周刊》爆拉姑「移情别恋」张与辰 ：佢个个都锡！红馆骚门票被嘲贵过一线 承认会有压力

影视圈
更新时间：19:45 2026-03-16 HKT
发布时间：19:45 2026-03-16 HKT

《东周刊》早前独家直击谢霆锋母亲狄波拉（拉姑）将对谭辉智的宠爱转移至《中年好声音3》亚军张与辰身上，拉姑更在中环「密会」与辰时全程心心眼，更指拉姑看准吴业坤完约时机，推与辰接棒做TVG「一哥」。今日谭辉智与罗启豪出席两人6月在红馆举行的「罗启豪 & 谭辉智双星演唱会2026」记者会，即场回应有关传闻。

拉姑未见人但已订飞

记者会上谭辉智与罗启豪的家人、长辈和朋友也到场力撑，不过一向支持辉智的歌迷会「永远荣誉会长」拉姑就未见人。辉智受访时称今日只能请10人来，女儿不用返学想来也没办法：「好多人都冇得嚟，屋企人行先嘅，所以全部（出席的人）都基本上由细玩到大同屋企人优先。」不过辉智坦言拉姑已找他订飞，而且还订了颇多飞，问到是否包起半场？他笑言：「咁又冇，半场我就好舒服，都多嘅，其实佢肯嚟就得㗎，佢好支持每个人开演唱会，唔系净系支持我，边个开演唱会佢都会几行几行咁买（飞），所以佢对我哋咁多个都好窝心。」

罗启豪帮口证拉姑是「中声」支持者

对于拉姑被指「移情别恋」张与辰，辉智表示拉姑经常也约不同人食饭，只是刚巧影到与辰：「佢一直支持我哋每一个，所以冇呢个（移情别恋）谂法，一路佢同我哋咁多个都系紧密联络。（冇变心？）个个都锡！其实佢冇话偏心边个。」有指拉姑一直以来都摆明偏心辉智，他即否认，指拉姑是支持每一个人，也很爱锡古淖文及罗启豪。而在旁的罗启豪亦帮口表示拉姑是「中年好声音」支持者，辉智说：「因为啲歌好啱佢，佢都系好恨啲人唱返呢类嘅歌，次次见面都系叫我哋唱歌畀佢听，所以系个个都支持。」追问是否地位冇变？他强调：「冇话咩地位，个个都有地位！」

吴业坤离巢传不愿被「中声」抢资源

报道拉姑会推张与辰做TMG一哥，辉智指不了解，现在也没有什么一哥：「我谂大家都唔会谂呢啲嘢，做好自己。」传闻吴业坤离开TMG主要的原因是觉得被「中年好声音」抢资源，他指没收到消息，但觉得每个人都会有不同的工作。

罗启豪：做好岗位对得住粉丝

提到两人的红馆骚最贵门票订价$1380，被网民嘲贵过一线歌手，罗启豪表示这是主办方的安排：「大家唔好忘记呢个幕后团队真系好犀利，佢哋系帮好多天王巨星做演唱会，所以票价上都会反映到。」而辉智就表示因为不了解，所以是否偏贵就不知道：「佢哋嘅谂法最紧要，我冇呢啲想法，不过主办做咗咁多年有佢哋自己嘅因素。」问到两人是否有票房压力？辉智坦言有，但要交回给主办，自己只能出尽力希望报答他们，罗启豪就谓做好岗位、练好歌及跳好舞，要对得住帮助他们这些专业团队及支持的粉丝和观众。至于是否会加场，他们就表示要看卖飞的进度，如果好就会考虑。

谭辉智为个唱认真减肥

谭辉智与罗启豪又表示现在除了要密集式开会决定歌单外，两人亦会为个唱减肥。辉智笑言减了好多年，今次会认真地减也会戒口。问到两人到时会否骚肌？辉智表示「有肌就骚」，至于跳舞就是必然；罗启豪指若辉智跳的话自己也不能不跳。辉智坦言今次有好的班底，自己有什么技能也会尝试在红馆使用，甚至连画画也会看到时能否用得上。至于嘉宾方面，两人指暂不会请，因为两人已不够喉，也有很多事情想两人一起做，因为之前很少合作的机会。
 

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