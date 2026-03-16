黄长兴离巢转战内地直播带货 揭残酷现实销量差随时「被消失」：想做都冇得做

45岁的黄长兴（曾用黄祥兴）是《2005香港先生选举》「最突出表现组别大奖」得主，在TVB发展18年获得不少演出机会，最终在2023年决定离巢外闯，并尝试在内地直播带货掘金。不过黄长兴近日自爆直播带货辛酸，并非外人见到风光无限。

黄长兴组2xx岁男团

黄长兴近年搞饮食生意，又与梁烈唯、高钧贤、沈震轩、黄嘉乐组成平均年龄逾40岁的「好犀利男团」，在抖音拍跳舞片，无惧被网民指「浸Kam味劲」，盼打开内地市场。黄长兴近日出席盆菜宴时，提到直播带货，直言不容易。

相关阅读：高钧贤投资7位数深圳卖咖啡 黄长兴跟叻哥北上揾食︰收封利是仔

黄长兴透露在内地做直播带货的难处，在于市场上有不少人参与，类型好广泛，可以说是竞争大又普遍。黄长兴指表面上看似可以赚钱，但当中有其难处，不但工时长，亦有机会因反应不理想而失去机会。

黄长兴分享个人经验

黄长兴以过内人经验分享，自己试过做六小时直播带货，但通常做六小时直播是因为成绩不错，所以才可以连续做长时间，如果销量不佳，在首一小时便会被腰斩，想做都没有得做。

黄长兴豪宅市值逾2千万

黄祥兴曾于法国巴黎生活长达20年，早年在天后开法国餐厅，亦试过参加第一届「香港美食车嘉年华」开档，直到2020年结束法国餐厅生意，转而与友人合资卖鲍参海味食物包、牛扒冻肉。黄祥兴于2012与圈外人Peggy结婚，二人育有两子一女，黄祥兴五年前曾亮相节目《天天开运王》，曝光在于红墈的1400呎豪宅，据指市值超过2,000万元。

相关阅读：黄长兴带妻女赴泰国体操比赛 饼印母女劲甜美 疑滤镜太重滑漏似𡃁仔