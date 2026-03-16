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姜涛处男伦敦骚自嘲「唔识唱歌」 台上感谢黄伟文：你永远系我最喜欢嘅作词人

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-16 HKT
发布时间：15:45 2026-03-16 HKT

姜涛首个个人海外巡演《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026》伦敦站日前（13日）于英国伦敦OVO Arena Wembley圆满举行，全场气氛高涨。姜涛不仅以劲歌热舞回馈海外乐迷，更在台上分享日前观赏音乐剧《歌剧魅影》的深刻感悟，自嘲「听完佢哋唱歌，自己真系唔识唱歌」，并真挚感谢著名作词人黄伟文（Wyman）多年来的支持。

姜涛跳唱开场揭开序幕

演唱会在一连串劲歌热舞中揭开序幕，姜涛接连唱跳出《黑月》、《Dummy》、《镜中镜》及《寂寞太阳》，瞬间点燃全场气氛。其后，他在台上由团队协助抹汗、整理妆发，并趁机与粉丝闲谈分享：「第一次世巡，多谢幕后团队的努力。当中有一些重新编排，如果有不足的地方，大家可以给予意见，我们会继续在每一个巡回站里面做得越来越好。」

姜涛睇音乐剧后顿感不足

姜涛又透露演出前特意前往欣赏著名音乐剧《歌剧魅影》（The Phantom of the Opera），他说：「哗！真系好劲，成盏灯跌落嚟！听完佢哋唱歌，自己真系唔识唱歌。开头我仲谂佢系冇咪就咁唱？后来知道个咪原来系喺个头顶，真系好犀利，学到唔少嘢，仲有成个制作，所以推介大家去睇。」他又兴奋表示：「好开心嚟到英国，大家又专程飞嚟。今晚仲有一位我一直敬重、帮助我的Wyman老师（黄伟文），佢喺我演艺生涯中帮咗好多，好多我重要嘅作品好似《Master Class》、《岩巉》都系由佢填词。每一次Wyman老师话好难约我食饭，我真系好怕丑，我唔系好识讲嘢，但今日想喺台上面讲，你永远系我最喜欢嘅作词人！如果我有机会再嚟，希望你次次都嚟，帮我写多啲歌，多谢多谢！」

 

阿姜惊喜唱出黎明《夏日倾情》

Encore环节，姜涛唱出《你要倔强》及《蒙著嘴说爱你》外，更惊喜唱出黎明经典金曲《夏日倾情》，令全场疯狂。他同时感谢各地粉丝的支持：「知道好多人有时少返香港，有啲唔系住伦敦，山长水远嚟，有揸好耐车，好多谢大家风雨不改，去支持一个叫姜涛嘅人。仲有由香港飞过嚟嘅姜糖，我先有机会去见识更加多唔同地方。出道都差不多七、八年，好多高高低低，好多事情发生，你哋见到、你哋见唔到，姜涛A、姜涛B，好多好多嘅嘢都汇集喺呢首歌入面。送俾你哋，每个人都可以对自己《好得太过份》。」

姜涛宣布巡演加开美加澳门站

姜涛最后更带来惊喜消息，他宣布继英国站后，巡演将于3月29日移师多伦多、4月4日美国雷诺举行，而下一站将于6月登陆澳门，引发全场欢呼。

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