屡传婚变吴奇隆罕与失婚旧爱徐若瑄同框 陈年恋情掀讨论 女方曾泪诉初恋「从未被承认」

台湾男团「小虎队」出身的吴奇隆与内地女星刘诗诗的10年婚姻屡传红灯，但又曾被见到二人陪儿子「步步」，令婚变传闻十分迷离。吴奇隆近日罕有返台湾，出席旧经理人公司开丽的同学会，意外与旧爱同场，引起网民讨论。

刘诗诗生日吴奇隆冇影

刘诗诗于3月10日度过39岁生日，老公吴奇隆却没有公开向老婆送祝福，但两日后吴奇隆返台湾参加参加开丽同学会，同场有姜育恒、「少女队」出身的徐若瑄、王思涵、「红孩儿」张洛君、王海轮、张克帆、李之勤、姚黛玮、傅薇、刘尔金、宋少卿等。

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开丽迈向40年近日举行聚餐，当中的大合照见到吴奇隆与「旧爱」徐若瑄同框，二人在合照上站得远远，没有互动，但另一张合照就见到二内人脸红红，中间只隔住一人，令网民感叹画面难得。

徐若瑄15岁夺美少女冠军

「开丽娱乐」前身为台湾综艺大姊大张小燕与知名经理人苗秀丽成立的「开丽创意组合」，当年捧红「小虎队」，后期有潘玮柏。徐若瑄当年以15岁之龄参加《TV新秀争霸战》夺得才艺美少女冠军入行，之后因多次与「小虎队」同场，传出恋上吴奇隆，而且是徐若瑄的初恋。

徐若瑄不甘心男方拒认爱

徐若瑄曾在节目中提到初恋对象，二人拍拖逾两年，却遭男方以母亲反对为由结束关系，徐若瑄坦言当时在工作中，会忍不住流泪，连食饭都会喊。徐若瑄曾在《康熙来了》透露失恋后最不甘心从未被承认：「甩了你没关系，就是缘分到了，比较让人家不开心是，你跟这人交往过，但他从来就不承认。」

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