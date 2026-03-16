奥斯卡2026丨严选18女星「年度战衣」争做红地毡女王 各出奇谋晒Deep V透视露背大胆造型精彩绝伦

奥斯卡2026丨《第98届奥斯卡金像奖》于美国时间3月15日在洛杉矶完满落幕，大会颁发共24项大奖全部名花有主。《一战再战》（One Battle After Another）囊括六项大奖，成为最大赢家，Michael B. Jordan凭《罪人们》以黑马姿态赢得影帝，Jessie Buckley凭 《哈姆尼特》封后。

红地毡为奥斯卡颁奖礼揭开序幕

每年奥斯卡的战况激烈，颁奖礼一举一动都会成为大众焦点，但为这个电影盛事揭开序幕的红地毡的「战况」同样激烈，一众有份出席的影星与及颁奖嘉宾，纷纷穿上艳丽的高贵造型，务求在红毡上成为最耀眼的一面。

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