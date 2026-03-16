奥斯卡2026完整得奖名单出炉 Michael B. Jordan Jessie Buckley首封影帝影后 《一战再战》成最大赢家

奥斯卡2026丨《第98届奥斯卡金像奖》于美国时间3月15日在洛杉矶举行，今届大会颁发共24项大奖，并首度颁发新增设「最佳选角」奖，大热门作品包括《罪人们》（Sinners）、《一战再战》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的价值》（Sentimental Value）等。结果Michael B. Jordan凭《罪人们》以黑马姿态赢得影帝，影后则由Jessie Buckley凭 《哈姆尼特》夺得。

75岁Amy Madigan入行首次扬威奥斯卡

率先颁发的是最佳女配角，结果由年届75岁的Amy Madigan入行首次扬威奥斯卡，是她继1985年电影《男人心》(Twice in a Lifetime )之后第二次入围争最佳女配角，她上台时先重现恐怖笑声，并表示等足40年终于可以赢得小金人并表示：「我的腿在震！太好了，每个传媒问我，已经40年了，这次有甚么不同？『区别在于这个小金子』。」

相关阅读：第98届奥斯卡｜里安纳度再斗添麦菲查洛美争影帝 《一战再战》获13项提名 不及一作品打破提名纪录

名嘴Conan O’Brien继续担任主持

今年继续由名嘴Conan O’Brien主持，他扮成《凶器》中Amy Madigan的角色，带同一班小朋友跑过所有入围最佳电影的场景，然后再与小朋友跑入会场。他笑指今年是最后一年由人类主持的奥斯卡，又影射今年奥斯卡因伊朗扬言会袭击美国而加强保安，「去年我主持的时候，洛杉矶发生火灾，但今年一切都很好。今年的保安非常严密⋯⋯我们走在芭蕾舞和歌剧界的边缘。」寸爆添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）之前对那些经典艺术形式发表一些负面评论后，备受争议。Conan再就世界发生的战争发声，「每个人都知道，这是一个混乱而可怕的时代，像这样的时刻，奥斯卡颁奖典礼最有共鸣。它显示了复原力和现在的稀有作品、乐观，让我们庆祝，不是因为我们认为一切都很好，而是因为我们希望并努力变得更好。」

奥斯卡2026丨完整得奖名单：

最佳电影：《一战再战》（One Battle After Another）

最佳男主角：《罪人们》（SINNERS）Michael B. Jordan

最佳女主角：《哈姆尼特》（Hamnet）Jessie Buckley

最佳导演：《一战再战》保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）

最佳原创歌曲：《Kpop 猎魔女团》「Golden」

最佳国际影片：《情感的价值》（Sentimental Value、挪威）

最佳摄影：《罪人们》（SINNERS）

最佳剪辑：《一战再战》（One Battle After Another）

最佳声效：《F1》

最佳原创音乐：《罪人们》（SINNERS）

最佳纪录长片：《Mr Nobody Against Putin》

最佳纪录短片奖：《All the Empty Rooms》

最佳视觉效果：《阿凡达3》（Avatar：Fire and Ash）

最佳美术设计：《科学怪人》

最佳改编剧本：《一战再战》（One Battle After Another）

最佳原创剧本：《罪人们》（SINNERS）

最佳实景短片：《Two People Exchanging Saliva》、《The Singers》

最佳男配角：辛潘《一战再战》（One Battle After Another）

最佳动画：《Kpop猎魔女团》

最佳选角：Cassandra Kulukundis 《一战再战》（One Battle After Another）

最佳化妆与发型设计：《科学怪人》

最佳服装设计：《科学怪人》

最佳动画短片：《The Girl Who Cried Pearls》

最佳女配角：艾美麦迪根（Amy Madigan）《凶器》（Weapons）

《罪人们》Ryan Coogler成第2位黑人奥斯卡编剧

「铁甲奇侠」罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）及「美国队长」基斯伊云斯（Chris Evans）现身颁发最佳原创剧本及最佳改编剧本，他们亦趁机表示今年是《复仇者联盟》14周年，结果由《一战再战》夺得最佳改编剧本，导演兼编剧保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson），他直言：「能成为这段历史的一部分，我感到无比荣幸。」当基斯再颁发原创剧本时，发现罗拔不见了，然后罗拔再次出现时，他拿着一条银色闪爆内裤回到台上，指是男星查宁塔图（Channing Tatum）在《光猪舞壮士》中穿过，镜头就指向查宁罗拔再称下次工作可能需要穿上，他将在《复仇者联盟5》中扮演「末日博士」（Doomsday）。最佳原创剧本最终由《罪人们》捧走，导演及编剧Ryan Coogler成为继《月亮喜欢蓝》Jordan Peele后，第2位黑人奥斯卡编剧。

芭芭拉史翠珊悼念《俏郎君》拍档罗拔烈福

在悼念环节，比利基斯度（Billy Crystal）向《90男欢女爱》导演洛连纳（Rob Reiner）致敬，芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）更献唱悼念其《俏郎君》拍档罗拔烈福（Robert Redford），她表示罗拔原来推掉演出《俏郎君》，认为男主角的角色没有骨气：「但他拒绝了，因为他说这个角色没有骨气。在很多草稿之后，罗拔终于同意了。他是一个才华横溢、微妙的演员，我们互相扮演对方，度过了一段美好的时光。我很高兴《俏郎君》现在被认为是一个经典的爱情故事，但它也是关于我们历史上一个黑暗的时期。我现在比以往任何时候都更想念罗拔，尽管他喜欢戏弄我。他会叫我「Babs」（小孩），我会说，我看起来像小孩吗？但他说话的方式让我笑了。」丽素麦雅当丝（Rachel McAdams）则现身悼念Catherine O’Hara、戴安姬顿（Diane Keaton）等巨星。

《一战再战》夺最佳电影导演才记起感谢演员

保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）凭《一战再战》再捧走最佳导演及最佳电影，他之前14度获得奥斯卡提名，包括5次最佳剧本及3次最佳导演，他今届才开斋夺得小金人，稍早时间，他已摘下最佳改编剧本。保罗表示：「你们让一个人努力工作，我真的很感激。你们心中总会有一些怀疑是否值得拥有，但毫无疑问，应为自己拥有这些乐趣⋯⋯我来这里是因为人们对我的信任。他们给了我信心和时间。」在夺最佳电影时，保罗终记起要感谢一众演员。

Michael B. Jordan以黑马勇夺影帝

赛前几日赔率才热过《Marty Supreme：癫造之才》添麦菲查洛美（Timothee Chalamet）的Michael B. Jordan，凭《罪人们》以黑马勇夺影帝，全场欢呼声不断，他先在台上感受台下的欢呼，再致谢表示：「上帝是美好的，上帝是美好的。你们都知道我对我妈妈的感受，我父亲也在这里，他从加纳飞过来。」他亦感谢导演Ryan Coogler，「我很荣幸能称你为合作伙伴和朋友。」Michael成为第6位黑人摘下金像影帝，「我站在这里是因为那些在我之前的人，在那些巨人、伟人、祖先当中。我会继续挺身而出，继续做最好的自己。」

Jessie Buckley是首位爱尔兰金像影后

Jessie Buckley凭《哈姆尼特》大热封后，她表示：「这真的很重要，也感谢所有留在我身边的女人。我的爱尔兰家人都在这里，爱尔兰给他们买了机票！」她再指：「今天是英国的母亲节，所以我想把这个奖献给心中美丽而混乱的母亲。」她亦是首位爱尔兰金像影后。